شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية الزراعية» يقر «الحوكمة الخاص» ويعتمد مشروع رأس المال البشري والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أقر مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية، مشروع الحوكمة الخاص بدليل السياسات وإجراءات العمل بالصندوق، وجدول الصلاحيات الجديدة. واعتمد مجلس الإدارة برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، مشروع رأس المال البشري وإدارة الأداء الوظيفي لتطوير أداء القوى البشرية بالصندوق، وإدارة المواهب وتطوير قدرات الموظفين.

وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام الصندوق منير السهلي، أن المجلس استعرض الأداء العام للصندوق خلال العام المالي الماضي 1439/ 1440هـ (2018) وبشكل خاص خطة العمل للعام المالي الحالي في مجالات الإقراض والتحصيل وتطوير الخدمات المقدمة لعملاء الصندوق، وسير العمل في مبادرات التحول الإستراتيجي للصندوق، والتأكد من تنفيذها وفق برنامجها الزمني المحدد التي بلغت نسبة إنجازها 92% بنهاية العام المالي الفائت، إضافة إلى متابعة أعمال برنامج التوازن المالي، ووافق المجلس على تمويل قروض زراعية بمبلغ 38 مليون ريال شملت تمويل أعيان زراعية وتصنيع التمور وإنتاج الدواجن اللاحم في عدة مناطق بالمملكة.

واعتمد مجلس الإدارة الحساب الختامي للصندوق للعام المالي 1439/ 1440هـ (2018)، إضافة إلى اعتماد المجلس للتقرير السنوي الخامس والخمسين للصندوق للعام المالي 1439/ 1440هـ (2018)، الذي يظهر أن إجمالي قيمة القروض الموافق عليها للعام المالي الماضي لعدة مجالات في النشاط الزراعي بلغت أكثر من 1047 مليون ريال، بزيادة قدرها 63% عن العام السابق، وبذلك يبلغ إجمالي القروض المقدمة منذ إنشاء الصندوق حتى العام المالي الماضي نحو 50 مليار ريال، بإجمالي قروض معتمدة بلغ عددها 457.897.

وتابع المجلس إجراءات العمل في مشروع تحديث إستراتيجية الصندوق للسنوات الخمس المقبلة (2020 - 2025)، مؤكدًا أهمية هذا المشروع لتطوير أعمال الصندوق لمواكبة التغيرات الاقتصادية الحالية والمستقبلية، كما وافق المجلس على التعاون مع وكالة الضمان الاجتماعي بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لبحث سبل دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي من خدمات ومنتجات الصندوق التمويلية.