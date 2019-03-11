شكرا لقرائتكم خبر عن ملتقى «المرأة السعودية»: استحداث مقررات أكاديمية تعنى بدراسات المرأة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الطائف)

دعت المشاركات في ملتقى «المرأة السعودية: طموحات وإنجازات في ظل رؤية المملكة 2030»، الذي نظمته جامعة الطائف، أمس (الأحد) إلى حث الجهات المعنية والمهتمة على المستوى الجامعي في مؤسسات التعليم العالي السعودية بالعمل على استحداث مقررات أكاديمية تعنى بدراسات المرأة.

وأشرن في التوصيات الختامية للملتقى، التي أعلنتها نائبة رئيس مركز اللغة الإنجليزية بجامعة الطائف الدكتورة ريم الخماش، إلى أهمية استحداث المقرر في مؤسسات التعليم العالي على غرار مقرر دراسات المرأة الذي أقرته جامعة الطائف، والذي يعد الأول من نوعه في الجامعات السعودية، والذي جاء اعتماده بموافقة ودعم معالي مدير الجامعة الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، تأكيدا لدور الجامعة «الريادي»، وسعيها لتحقيق هدف تمكين المرأة السعودية، باعتباره هدفا إستراتيجيا مهما في رؤية المملكة 2030.

كما أوصت المشاركات في الملتقى باستحداث مبادرات لتطوير الكفاءات النسائية تعزيزا للتعاون بين جامعة الطائف ومختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة، وإبراز منجزات المرأة السعودية من أجل تحفيز شريحة الشابات للمشاركة في البرامج والمبادرات الوطنية بما يحقق رؤية المملكة، وضرورة تبني جامعة الطائف عقد ملتقى المرأة في يومها العالمي، على أن تصحبه ورش عمل متخصصة ومعارض علمية ومنتديات محلية وإقليمية عالية المستوى تتابع تمكين المرأة السعودية، وفقا لمعايير تناسب حاجات المجتمع.

واختتمت المشاركات توصياتهن بالتأكيد على ضرورة الاهتمام بتنمية قدرات أعضاء وعضوات هيئة التدريس بجامعة الطائف، والاستفادة من خبراتهم في تقديم دورات من شأنها دعم المرأة السعودية لتكون شريكا فاعلا في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.