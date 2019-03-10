نتائج مقياس موهبة 1440 بالسجل المدني – تابع رابط الاستعلام عن نتائج القدرات برقم الهوية عبر...

متابعة لآخر التفاصيل الخاصة بظهور نتائج قياس ونتائج اختبار القدرات، حيث صرح المركز الوطني للقياس من خلال الحساب الرسمي الخاص به عبر تويتر عن أنه سيتم إعلام المستفيدين عن نتائج القدرات برقم الهوية، أو نتيجة قياس للمعلمين والمعلمات عبر الموقع الرسمي للمركز ومقياس موهبة 1440 بالسجل المدني.

ننقل لكم من خلال موقعنا طرق الحصول على نتائج موهبة 1440، حيث نترقب الإعلان عنها عبر رابط استعلام قياس النتائج المباشر أو نتائج قياس القدرات العامة

نتائج القدرات

وجديراً بالذكر، أن اختبار القدرات هو قياس موحد لجميع طلاب السنتين الاخيرتين من المرحلة الثانوية، ويكون معياراً عادلاً ودقيقاً للجميع، حيث يساعد جميع الجهات التعليمية المختصة بعد الثانوية العامة على اختيار الطلاب الأكثر قدرة لمتابعة وتلبية متطلبات الدراسة في تلك الجهات.

نتائج موهبة 1440 بالسجل المدني

سيتم إعلان رابط الاستعلام عن نتائج قياس من خلال موقع قياس،يتم الدخول آلياً من خلال رابط نتائج قياس القدرات العامة 1440، ولمعرفة نتائج موهبة 1440 فور نزولها يكون عن طريق السجل المدني، أو رقم المشترك الذي تحصل عليه المختبر خلال فتح ملف قياس للتسجيل في بداية فترة التقديم، وهناك طرق أخرى لاستعلام نتائج قياس 1440 من خلال الرسائل النصية على هاتف المختبر نفسه لمن سجل في الخدمة، أو عن طريق رقم قياس الموحد عبر خدمات الدعم الفني لعملاء قياس.

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نتائج قياس القدرات العامة

طبقاً للمواعيد التي يقررها تسجيل قياس 1440 لأداء اختبارات مقياس موهبة، فسيتم التسجيل في الاختبارات، وسننقل لحضراتكم رابط الاستعلام عن نتائج المركز الوطني قياس أو نتائج قياس القدرات العامة

المركز الوطني للقياس

تم انشاء المركز الوطني للقياس والتقويم ليقوم بعدة اختبارات موحدة لقياس التحصيل العلمي للطلاب والطالبات المتقدمين للدراسة، كذلك قياس تحصيل المعلمين والمعلمات، كما وضع المركز لنفسه رؤية واهداف واضحة، لتحقيق ريادة عالمية في صياغة الاختبارات والمقاييس التربوية والمهنية، كما يضم المركز عدد من الادارات الفنية واللغوية والمهنية بها إعداد الاختبارات والمقاييس.

رابط نتائج القدرات العامة

ننقل لحضراتكم رابط الاستعلام عن نتائج قياس القدرات العامة من هنا، حيث أنه من المقرر الإعلان عن النتائج بعد الانتهاء من تصحيح وتدقيق الإجابات، وستعلن رسمياً عبر موقع قياس من خلال الرابط الخاص باستعلام قياس النتائج المباشر الموضح لحضراتكم.