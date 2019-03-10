، القادسية ينهي عقد البلغاري بيتيفا .. ويكلف باصريح مدربًا للفريق الأول ،

محمد بن مسعود - الدمام - قررت إدارة نادي القادسية تكليف المدرب الوطني بندر باصريح مدربًا للفريق الأول فيما تبقى من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وسوف يعلن عن جهازه المساعد خلال الـ 24 ساعة القادمة .



وكانت إدارة النادي قد ألغت عقد البلغاري بيتيفا وجهازه المعاون وذلك بالتراضي بين الطرفين.

يُذكر أن نتائج الفريق في الآونة الأخيرة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لم ترتقِ للمأمول حيث توقف رصيد الفريق عند 24 نقطة في المركز الحادي عشر.



من جانب آخر قدمت الإدارة القدساوية الشكر للجهاز الفني على ما قدمه للفريق خلال فترة توليه المسؤولية، وتمنت لهم التوفيق في محطتهم المقبلة، وأكدت أن قرار إنهاء التعاقد جاء بناء على مصلحة الفريق بعد تراجع النتائج في الفترة الأخيرة.