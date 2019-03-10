محمد بن مسعود - الدمام - عمرها شهران ومازالت على قيد الحياة وإبلاغ الجهات المختصة للكشف عليها تحقق شرطة محافظة جدة ممثلة بشرطة النزلتين في العثور على طفلة لقيطة حديثة الولادة، ألقيت أمام باب إحدى الشقق السكنية بأحد الأحياء الجنوبية من المحافظة. تفصيلاً؛ باشرت الجهات الأمنية بلاغًا من مقيم يفيد بوجود طفلة ملقاة أمام شقة أحد السكان. وبعد انتقال دوريات الأمن بمحافظة جدة للموقع، اتضح وجود طفلة ملقاة أمام باب الشقة في الدور الثاني من عمارة تتكون من ثلاثة أدوار، واتضح أن عمر الطفلة نحو الشهرين ومازالت على قيد الحياة، تم طلب الجهات المختصة للكشف على الطفلة، وتم إعداد محضر بالواقعة.

جدة .. مقيم يتفاجأ بالعثور على طفلة لقيطة أمام منزله.. والشرطة تباشر وتحقق هادي العصيمي الخليج 365 2019-03-11 تحقق شرطة محافظة جدة ممثلة بشرطة النزلتين في العثور على طفلة لقيطة حديثة الولادة، ألقيت أمام باب إحدى الشقق السكنية بأحد الأحياء الجنوبية من المحافظة. تفصيلاً؛ باشرت الجهات الأمنية بلاغًا من مقيم يفيد بوجود طفلة ملقاة أمام شقة أحد السكان. وبعد انتقال دوريات الأمن بمحافظة جدة للموقع، اتضح وجود طفلة ملقاة أمام باب الشقة في الدور الثاني من عمارة تتكون من ثلاثة أدوار، واتضح أن عمر الطفلة نحو الشهرين ومازالت على قيد الحياة، تم طلب الجهات المختصة للكشف على الطفلة، وتم إعداد محضر بالواقعة. Advertisements 11 مارس 2019 - 4 رجب 1440 12:14 AM عمرها شهران ومازالت على قيد الحياة وإبلاغ الجهات المختصة للكشف عليها عمرها شهران ومازالت على قيد الحياة وإبلاغ الجهات المختصة للكشف عليها تحقق شرطة محافظة جدة ممثلة بشرطة النزلتين في العثور على طفلة لقيطة حديثة الولادة، ألقيت أمام باب إحدى الشقق السكنية بأحد الأحياء الجنوبية من المحافظة. تفصيلاً؛ باشرت الجهات الأمنية بلاغًا من مقيم يفيد بوجود طفلة ملقاة أمام شقة أحد السكان. وبعد انتقال دوريات الأمن بمحافظة جدة للموقع، اتضح وجود طفلة ملقاة أمام باب الشقة في الدور الثاني من عمارة تتكون من ثلاثة أدوار، واتضح أن عمر الطفلة نحو الشهرين ومازالت على قيد الحياة، تم طلب الجهات المختصة للكشف على الطفلة، وتم إعداد محضر بالواقعة.

، جدة .. مقيم يتفاجأ بالعثور على طفلة لقيطة أمام منزله.. والشرطة تباشر وتحقق ،

المصدر : الخليج 365

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