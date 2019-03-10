، 4 آلاف زائر يشاركون "ود" الخيرية لتأمين 100 مسكن للأسر المحتاجة ،

محمد بن مسعود - الدمام - "عبير بنت فيصل": المرأة السعودية حققت إنجازات دولية بدعم القيادة الرشيدة

شدَّدت الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي، حرم أمير المنطقة الشرقية، على الإنجازات الوطنية والنجاحات الكبيرة التي حققتها المرأة السعودية خلال السنوات الأخيرة على المستويَيْن المحلي والدولي. مشيرة إلى الدعم والاهتمام غير المحدود الذي توليه القيادة الرشيدة للمرأة لتمكينها بمختلف المجالات؛ وهو ما جعلها تحقق الريادة والتميز بين نساء العالم أجمع.

وأشادت الأميرة عبير بنت فيصل خلال رعايتها أمس الأول مهرجان سوق مرش الخيري، الذي تنظمه جمعية ود الخيرية للتكافل والتنمية الأسرية بالخُبر، بمبادرة الجمعية بتكريم النساء المتميزات من الموظفات والمستفيدات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة تقديرًا لجهودهن وإنجازاتهن.

وبيَّنت أن ما تضمنه المهرجان من أهداف تتعلق باستثمار الريع المالي في تأمين 100 مسكن للأسر المحتاجة، وكذلك السعي للتنمية الأسرية، ودعم الفتيات والشباب، يُعدُّ عملاً يدعو للفخر والاعتزاز بما تقدمه جمعية ود الخيرية لتفعيل رسالتها ورؤيتها تجاه المجتمع.

وأبدت إعجابها بالمهرجان الذي تم بمعايير عالية، ويحقق التنمية للأسر المنتجة التي تعد قطاعًا ثالثًا، يسهم في دفع عجلة التنمية والاقتصاد.

وتأتي زيارة حرم المنطقة الشرقية من اهتمامها بدعم الأسر المنتجة إيمانًا منها بالدور الذي تقوم به الأسر لدعم الاقتصاد الوطني.

وأعربت رئيس مجلس إدارة جمعية ود الخيرية للتكافل والتنمية الأسرية بالخُبر نعيمة الزامل عن شكرها الجزيل للأميرة عبير بنت فيصل بن تركي، حرم أمير المنطقة الشرقية، لرعايتها وتشريفها مهرجان سوق مرش، مبينة أن هناك جهودًا كبيرة بذلها مختلف العاملين والمشاركين بذلك المهرجان من أفراد وجهات حكومية، خاصة بهدف تحقيق الأهداف المرجوة، في الوقت الذي أشادت فيه بالعمل الكبير من العضوات الفاعلات بالمهرجان لتحقيق النجاح والتميز لمختلف برامج الجمعية في ظل حرص تلك المنظومة الخيرية على تحقيق مسؤوليتها المجتمعية تجاه مختلف أفراد المجتمع.

وأوضحت رئيسة قسم المناسبات بالجمعية نورة النعيمي أن المهرجان شهد إقبالاً كبيرًا من الزوار لحديقة الأمير سعود بن نايف بالظهران، تجاوز عددهم أربعة آلاف زائر، توافدوا من مختلف مدن ومحافظات المنطقة الشرقية على مدى ثلاثة أيام بهدف دعم الجمعية في تحقيق أهدافها، والاستفادة من الفعاليات التوعوية والتثقيفية وعروض المسرح التفاعلي والأركان التسويقية.

وأضافت بأن أهداف المهرجان تتمثل في تحقيق التنمية الأسرية، وبناء مجتمع حيوي للأحياء التي ترعاها الجمعية، ودعم المشاريع الصغيرة للشباب والفتيات.. وسيخصَّص ريعه المالي لتوفير 100 مسكن للأسر المحتاجة.