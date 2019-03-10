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يفتتح غدًا الاثنين، مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، ملتقى "أدب ٣" العلمي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية تحت عنوان "أثر العلوم الإنسانية في العلوم الأخرى"، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.
وعلى هامش الملتقى، تكرم الجامعة الدكتور عاصم حمدان أستاذ الدراسات العليا بقسم اللغة العربية بمناسبة اختياره الشخصية الثقافية والأدبية للعام الحالي نظير جهوده المميزة وإسهاماته الثقافية والأدبية التى أثرى بها الساحة الثقافية.
وتستمر جلسات الملتقى العلمي لمدة يومين تقدم فيها أكثر من ٢٠ ورقة علمية موزعة على عدة محاور.
مدير "جامعة المؤسس" يفتتح "أدب 3" ويكرم "عاصم حمدان"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-10
يفتتح غدًا الاثنين، مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، ملتقى "أدب ٣" العلمي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية تحت عنوان "أثر العلوم الإنسانية في العلوم الأخرى"، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.
وعلى هامش الملتقى، تكرم الجامعة الدكتور عاصم حمدان أستاذ الدراسات العليا بقسم اللغة العربية بمناسبة اختياره الشخصية الثقافية والأدبية للعام الحالي نظير جهوده المميزة وإسهاماته الثقافية والأدبية التى أثرى بها الساحة الثقافية.
وتستمر جلسات الملتقى العلمي لمدة يومين تقدم فيها أكثر من ٢٠ ورقة علمية موزعة على عدة محاور.
10 مارس 2019 - 3 رجب 1440
11:55 PM
تحت عنوان "أثر العلوم الإنسانية في العلوم الأخرى"
يفتتح غدًا الاثنين، مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، ملتقى "أدب ٣" العلمي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية تحت عنوان "أثر العلوم الإنسانية في العلوم الأخرى"، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.
وعلى هامش الملتقى، تكرم الجامعة الدكتور عاصم حمدان أستاذ الدراسات العليا بقسم اللغة العربية بمناسبة اختياره الشخصية الثقافية والأدبية للعام الحالي نظير جهوده المميزة وإسهاماته الثقافية والأدبية التى أثرى بها الساحة الثقافية.
وتستمر جلسات الملتقى العلمي لمدة يومين تقدم فيها أكثر من ٢٠ ورقة علمية موزعة على عدة محاور.
، مدير "جامعة المؤسس" يفتتح "أدب 3" ويكرم "عاصم حمدان" ،
المصدر : الخليج 365
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