محمد بن مسعود - الدمام - يستعد للعودة إلى الرياض مجدداً للحديث بشأن الأكاديمية قال المدير الفني السابق لنادي الهلال، البرتغالي خورخي خيسوس قي تصريحات نقلتها صحيفة "ojogo” البرتغالية إن الهلال إذا شارك في الدوري البرتغالي فسيكون بطلاً للدوري. وأضاف :" أنا أثق في ذلك.. الهلال فريق قوي جداً.. يحتل صدارة المسابقة السعودية ويملك لاعبين في منتهى القوة". جاءت تصريحات المدرب البرتغالي أثناء تأهبه للسفر للرياض للحديث حول الأكاديمية المنتظر إنشاءها لتنمية موهوبي كرة القدم في السعودية. وتحدث خيسوس عن تجربته مع الهلال حيث قال إنه لم يخسر سوى مباراة كما تحدث عن مدرب النصر روي فيتوريا وأنه كان يقيم معه في نفس المنتجع السكني وأنه سيقوم بتحيته في مباراة الديربي القادمة. "خيسوس": إذا شارك "الهلال" في الدوري "البرتغالي" سيكون بطلاً للدوري محمد السيّد الخليج 365 2019-03-11 قال المدير الفني السابق لنادي الهلال، البرتغالي خورخي خيسوس قي تصريحات نقلتها صحيفة "ojogo” البرتغالية إن الهلال إذا شارك في الدوري البرتغالي فسيكون بطلاً للدوري. وأضاف :" أنا أثق في ذلك.. الهلال فريق قوي جداً.. يحتل صدارة المسابقة السعودية ويملك لاعبين في منتهى القوة". جاءت تصريحات المدرب البرتغالي أثناء تأهبه للسفر للرياض للحديث حول الأكاديمية المنتظر إنشاءها لتنمية موهوبي كرة القدم في السعودية. Advertisements وتحدث خيسوس عن تجربته مع الهلال حيث قال إنه لم يخسر سوى مباراة كما تحدث عن مدرب النصر روي فيتوريا وأنه كان يقيم معه في نفس المنتجع السكني وأنه سيقوم بتحيته في مباراة الديربي القادمة. 11 مارس 2019 - 4 رجب 1440 12:03 AM يستعد للعودة إلى الرياض مجدداً للحديث بشأن الأكاديمية يستعد للعودة إلى الرياض مجدداً للحديث بشأن الأكاديمية قال المدير الفني السابق لنادي الهلال، البرتغالي خورخي خيسوس قي تصريحات نقلتها صحيفة "ojogo” البرتغالية إن الهلال إذا شارك في الدوري البرتغالي فسيكون بطلاً للدوري. وأضاف :" أنا أثق في ذلك.. الهلال فريق قوي جداً.. يحتل صدارة المسابقة السعودية ويملك لاعبين في منتهى القوة". جاءت تصريحات المدرب البرتغالي أثناء تأهبه للسفر للرياض للحديث حول الأكاديمية المنتظر إنشاءها لتنمية موهوبي كرة القدم في السعودية. وتحدث خيسوس عن تجربته مع الهلال حيث قال إنه لم يخسر سوى مباراة كما تحدث عن مدرب النصر روي فيتوريا وأنه كان يقيم معه في نفس المنتجع السكني وأنه سيقوم بتحيته في مباراة الديربي القادمة. ، "خيسوس": إذا شارك "الهلال" في الدوري "البرتغالي" سيكون بطلاً للدوري ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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