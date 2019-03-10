، مَنْ هو السعودي الوحيد المتوفَّى بحادثة تحطم الطائرة الإثيوبية؟.. وماذا يعمل؟ ،

محمد بن مسعود - الدمام - "العرجاني": تم التنسيق مع ذويه للوصول غدًا للتعرُّف على جثته بمتابعة من السفارة

كشف عبدالله العرجاني، سفير خادم الحرمين لدى إثيوبيا، أن المتوفى السعودي في حادثة سقوط الطائرة الإثيوبية يُدعى سعد المطيري، وهو رجل أعمال، وكان قد غادر السعودية بهدف استقدام عمالة.

وفي التفاصيل، أوضح السفير السعودي -وفقًا لـ"العربية"- أنه تم التنسيق مع ذوي المتوفَّى للوصول غدًا إلى منطقة الحادث بمتابعة من السفارة السعودية في إثيوبيا؛ إذ لم يتم التعرف على جثته حتى الآن.

وكان السعودي الوحيد الذي قضى ضمن ركاب الطائرة الإثيوبية المنكوبة التي تحطمت صباح الأحد بعد إقلاعها من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا متجهة إلى كينيا قد غادر السعودية من أجل استقدام العمالة، وهو رجل أعمال، وفق ما أدلى به السفير.

وأعلنت هيئة الإذاعة الإثيوبية اليوم أنه لا ناجين من تحطم طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية كاشفة أن مواطنين من 33 دولة كانوا على متن الطائرة المنكوبة، وبينهم السعودي.