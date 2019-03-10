، بعد مخالفات السعودة.. إنذار 15 محلاً ومخالفة 9 وإغلاق واحد بـ"الحائط" ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الأحمري": الحملات المتواصلة للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بالضوابط واللوائح

أنذر "عمل" حائل 15 محلاً، وخالف تسعة محلات أخرى، وأغلق محلاً واحداً، وسلّم الوافد العامل فيه إلى الجهات ذات العلاقة في محافظة الحائط 280 كلم جنوب حائل، بعد ضبط مخالفات في نظام السعودة هناك.

وشدّد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحائل فريح العيّاد، علی استمرار الحملات التفتيشية بالمحافظات لكافة الأنشطة التجارية بالتعاون مع الجهات الشريكة، لضبط وتحسين سوق العمل فيما يخص بيئته، وتهيئة المزيد من الفرص الوظيفية أمام الشباب والشابات الطموحين في المنطقة.

وأكد المساعد لقطاع العمل بحائل صالح الأحمري، أن تلك الحملات المتواصلة تأتي في إطار التأكد من التزام أصحاب الأعمال بضوابط ولوائح الوزارة وقراراتها، حيث تم ضبط عدد من المخالفات من مخالفي نظام الإقامة والعمل، وتم اتخاذ الإجراءات الرسمية بحقهم.