، التعليم تحتفي بتكريم الطلاب والطالبات الفائزين في مسابقة #تحدي_القراءة_العربي.. غدًا ،

محمد بن مسعود - الدمام - على مستوى مناطق المملكة

برعاية وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، تحتفي وزارة التعليم بتكريم الطلاب والطالبات الفائزين في مسابقة #تحدي_القراءة_العربي (الدورة الرابعة) على مستوى المملكة العربية السعودية، وذلك عند الساعة 10 صباحًا بمقر الوزارة بالرياض.

‏ويشارك 126 طالبًا وطالبة في التصفيات النهائية لمنافسة #تحدي_القراءة_العربي، على مستوى إدارات التعليم، لاختيار ممثل المملكة في التصفيات النهائية على مستوى العالم العربي في دبي.

‏من جهة أخرى، كرّمت وكيل وزارة التعليم للتعليم الموازي الدكتور هيا العواد المنسقين والمنسقات وأعضاء اللجنة الوزارية والمدارس المشاركة بمسابقة #تحدي_القراءة_العربي "الدورة الرابعة"، وذلك لمساهمتهم في نشر ثقافة القراءة لدى الطلاب.