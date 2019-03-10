، التعليم تحتفي بتكريم الطلاب والطالبات الفائزين في مسابقة #تحدي_القراءة_العربي.. غدًا ،

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برعاية وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، تحتفي وزارة التعليم بتكريم الطلاب والطالبات الفائزين في مسابقة #تحدي_القراءة_العربي (الدورة الرابعة) على مستوى المملكة العربية السعودية، وذلك عند الساعة 10 صباحًا بمقر الوزارة بالرياض.
ويشارك 126 طالبًا وطالبة في التصفيات النهائية لمنافسة #تحدي_القراءة_العربي، على مستوى إدارات التعليم، لاختيار ممثل المملكة في التصفيات النهائية على مستوى العالم العربي في دبي.
من جهة أخرى، كرّمت وكيل وزارة التعليم للتعليم الموازي الدكتور هيا العواد المنسقين والمنسقات وأعضاء اللجنة الوزارية والمدارس المشاركة بمسابقة #تحدي_القراءة_العربي "الدورة الرابعة"، وذلك لمساهمتهم في نشر ثقافة القراءة لدى الطلاب.
التعليم تحتفي بتكريم الطلاب والطالبات الفائزين في مسابقة #تحدي_القراءة_العربي.. غدًاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-10
برعاية وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، تحتفي وزارة التعليم بتكريم الطلاب والطالبات الفائزين في مسابقة #تحدي_القراءة_العربي (الدورة الرابعة) على مستوى المملكة العربية السعودية، وذلك عند الساعة 10 صباحًا بمقر الوزارة بالرياض.
ويشارك 126 طالبًا وطالبة في التصفيات النهائية لمنافسة #تحدي_القراءة_العربي، على مستوى إدارات التعليم، لاختيار ممثل المملكة في التصفيات النهائية على مستوى العالم العربي في دبي.
من جهة أخرى، كرّمت وكيل وزارة التعليم للتعليم الموازي الدكتور هيا العواد المنسقين والمنسقات وأعضاء اللجنة الوزارية والمدارس المشاركة بمسابقة #تحدي_القراءة_العربي "الدورة الرابعة"، وذلك لمساهمتهم في نشر ثقافة القراءة لدى الطلاب.
10 مارس 2019 - 3 رجب 1440
11:23 PM
على مستوى مناطق المملكة
برعاية وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، تحتفي وزارة التعليم بتكريم الطلاب والطالبات الفائزين في مسابقة #تحدي_القراءة_العربي (الدورة الرابعة) على مستوى المملكة العربية السعودية، وذلك عند الساعة 10 صباحًا بمقر الوزارة بالرياض.
ويشارك 126 طالبًا وطالبة في التصفيات النهائية لمنافسة #تحدي_القراءة_العربي، على مستوى إدارات التعليم، لاختيار ممثل المملكة في التصفيات النهائية على مستوى العالم العربي في دبي.
من جهة أخرى، كرّمت وكيل وزارة التعليم للتعليم الموازي الدكتور هيا العواد المنسقين والمنسقات وأعضاء اللجنة الوزارية والمدارس المشاركة بمسابقة #تحدي_القراءة_العربي "الدورة الرابعة"، وذلك لمساهمتهم في نشر ثقافة القراءة لدى الطلاب.
، التعليم تحتفي بتكريم الطلاب والطالبات الفائزين في مسابقة #تحدي_القراءة_العربي.. غدًا ،
المصدر : الخليج 365
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