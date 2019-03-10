قال وزير النقل نبيل العمودي إن المشروع الأساسي القادم للنقل العام هو ربط الرياض بجدة بسكة حديدية. وأضاف أن الهدف من المشروع هو ربط موانئ المملكة في المنطقة الغربية بالمنطقة الشرقية مروراً بالرياض، مشيرا إلى هذا المشروع بمثابة العمود الفقري الذي سيربط مناطق المملكة. وبيّن أن الهدف إنشاء 9200 كلم من السكك الحديدية خلال عام 2040م، موضحا أن الشبكة الحالية في المملكة يبلغ طولها 4500 كلم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير النقل: ربط الرياض بجدة بسكة حديد هو المشروع الأساسي القادم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.