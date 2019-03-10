حـادث على طريق “الدوادمي – شقراء” يتسبب في وفاة قائد مدرسة وزوجته وإصابة أبنائه...

لقي قائد مدرسة ابتدائية وزوجته مصرعهما، فيما أصيب أبناؤه الأربعة المرافقون له، إثر وقوع حـادث سير مساء أمس السبت على طريق الدوادمي – شقراء. وذكرت مصادر، بحسب “سبق”، أن قائد مدرسة ابتدائية الوقف في شقراء الشيخ فيصل بن مبارك المبارك، كان برفقه زوجته وأولاده الأربعة لزيارة أقاربه بمدينة الطائف.

وأضافت أنه أثناء عودته من سفره وبرفقته عائلته، وعند خروجه من محافظة الدوادمي باتجاه محافظة شقراء فوجئ بوجود إحدى المركبات أمامه فحاول تلافيها بالخروج عن الطريق، ما أدى لانقلاب مركبته ووفاته ووفاة زوجته وإصابة أبنائه الأربعة المرافقين له إصابات متفرقة، وتم نقل اثنين منهم لأحد المستشفيات المتخصصة بالرياض. من جهتها، قامت مدرسة الوقف الابتدائية بتعليق الدراسة بسبب تأثر منسوبيها بوفاة قائدها الشيخ فيصل مبارك، فيما نعى مدير التعليم بشقراء الدكتور خالد الشبانة الفقيد، مؤكدين أنه كان قائداً صاحب أخلاق.