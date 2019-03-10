في أكبر حركة ترقيات.. السديس يصدر قراراً بترقية 263 من منسوبي شؤون الحرمين

أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، قراراً بترقية 263 من منسوبي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام و المسجد النبوي.

وقد هنّأ السديس الموظفين والموظفات الذين تمت ترقيتهم، وحثّهم على بذل المزيد من التميز والإبداع واستشعار عظم المسؤولية والأمانة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، بما يحقق التوجيهات السامية الكريمة في تقديم أفضل الخدمات للحجاج والمعتمرين والزوار. من جانبهم، عبّر مديرو الإدارة العامة للموارد البشرية في الرئاسة والوكالة باسمهم وباسم جميع الموظفين والموظفات المرقيين عن شكرهم للرئيس العام على صدور هذه القرارات والثقة التي مُنحت لهم، والتي ستكون حافزاً وعوناً لهم بعد عون الله وتوفيقه ودافعاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الحرمين الشريفين.