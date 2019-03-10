معلومات أولية عن المواطن السعودي المتوفى في الطائرة الإثيوبية المنكوبة

قال السفير السعودي في إثيوبيا، عبدالله العرجاني، إن المواطن السعودي المتوفى ضمن ضحايا الطائرة الإثيوبية المنكوبة يعمل في قطاع الاستقدام.

وأضاف في تصريح بحسب “عكاظ” أنه كان متجهاً إلى نيروبي، مشيراً إلى أن ذوي المتوفى تواصلوا مع السفارة السعودية في أديس أبابا، ونعمل مع الجهات المختصة لتحديد جـثة المتوفى السعودي. يُذكر أن الطائرة فُقد الاتصال بها بعد 6 دقائق قرب بلدة بيشوفتو الواقعة على مسافة 60 كلم جنوب شرق أديس أبابا، وبلغ عدد الضحايا نحو 157 شخصاً من 32 جنسية.