الأحوال المدنية بالقصيم تقيم معرضًا تعريفيًا بخدماتها في «العثيم مول»

أقامت الأحوال المدنية بمنطقة القصيم، اليوم الأحد، معرضًا تعريفيًا للأحوال المدنية في مجمع العثيم مول بمحافظة عنيزة؛ حيث انطلقت فعالياته أمس السبت، ويستمر لخمسة أيام يتم خلالها تقديم الخدمات للمستفيدات والزائرات وإطلاعهن على الخدمات النسائية التي تقدمها الأحوال المدنية.

وقال مدير العلاقات العامة والإعلام بالأحوال المدنية بالقصيم، عبدالله بن سليمان الوهيبي، في تصريحات لـ«عاجل»: إن اقامة مثل هذا المعرض إنما هو لتثقيف الزائرات حول أهمية الهوية الوطنية، وكيفية استخراجها وشرح طريقة التجديد والتبليغ في حال فقدها أو تلفها.

كما يهدف المعرض أيضًا لتقديم عدد من الخدمات للمواطنات، وتسهيل إجراءاتهن، وكذلك التعريف بالخدمات التي تقدم لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى خدمة «أشّر» وخدمة «الموظفة نورة» وهي تقنية خاصة بمساعدة الصم والبكم، وخدمة الحقيبة المتنقلة لخدمة «تقدير» التي يستفيد منها كبار السن والمرضى.

كما يقدم المعرض تعريفًا بالخدمات التي تقدمها الأحوال المدنية مثل خدمة سجل الأسرة لكل أم سعودية تحمل هوية وطنية ولديها أبناء سعوديون مضافون في سجل والدهم ومرتبطون بسجلها، كما يقدم المعرض خدمات إثبات صلة الام بأبنائها وتمكنها من مراجعة أي جهة تتطلب إثبات الأبناء؛ ما يسهل لها أيضًا القيام بإجراءات المطالبة بحقوق أبنائها.

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هذا وقد حرصت الأحوال المدنية بالقصيم على توزيع كتيب بطريقة «برايل» لفئة المكفوفين، فيها شرح كامل للخدمات والإجراءات التي تقدمها الأحوال المدنية.

هذا وأبدى عدد من زائرات معرض الأحوال المدنية، إعجابهن بالمعرض.

وأشادت الزائرات بما يحتويه المعرض من خدمات تبرز تسخير كل الإمكانات التقنية والبشرية من الأحوال المدنية لخدمة المواطنين من جميع الفئات؛ حيث قالت فاطمة عقيل إنّ المعرض يحتوي على العديد من الخدمات التي تسهَل على كل عميل معرفة تفاصيل الخدمات المقدمة من الأحوال المدنية، مبينةً أنَّها استفادت من كيفية تفعيل حسابها في نظام الخدمات الإلكترونية «أبشر» بعد حصولها على شرح مفصل من موظفات الأحوال الموجودات في المعرض.

الجدير بالذكر، أن وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أعلنت في فبراير الماضي، تدشين خدمة التفويض الإلكتروني، والتي تمكِّن المستفيدين منها من تفويض الغير؛ لإنهاء الإجراءات نيابة عنه.

ونشرت «الأحوال المدنية»، إنفوجراف، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أوضحت من خلاله الخدمات المقدمة عبر التفويض الإلكتروني والتي تتضمن: استلام بطاقة الهوية الوطنية، واستلام شهادة الميلاد، وكذلك استلام سجل الأسرة، والتبليغ عن واقعة «ميلاد – زواج – طلاق – وفاة»، وتعديل المهنة، واستلام برنت، واستلام إشعارات التعديل.