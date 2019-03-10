باكستان: إطلاق ميليشيا الحوثي طائرة بدون طيار تجاه أبها انتهاك واضح للقانون الدولي

أدانت جمهورية باكستان الإسلامية، بشدة إطلاق الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران طائرة بدون طيار باتجاه مدينة أبها، مؤكدةً تضامنها ووقوفها مع المملكة في مكافحة الإرهاب بكل أشكاله ومظاهره.

وأوضحت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان صحفي اليوم الأحد، أن باكستان تؤكد دعمها للمملكة وحقها في الدفاع عن سيادتها، وتجدد تضامنها لحكومة وشعب المملكة ضد أي تهديدات لسلامة وسيادة الأراضي السعودية.

وأشارت الخارجية الباكستانية، إلى أن مثل هذه الهجمات التي تستهدف السكان المدنيين العزل، هي انتهاك واضح للقانون الدولي وتشكل تحديًا خطيرًا للسلم والأمن الإقليميين.

وقالت الخارجية الباكستانية: «إننا نشيد بحكومة المملكة العربية السعودية وخاصة قوات الدفاع الجوي لاعتراض وتدمير الطائرة بدون طيار في الوقت المناسب قبل أن تتسبب في أي ضرر جسيم».

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يُذكر أن الدفاعات الجوية السعودية، دمرت، الجمعة الماضية، طائرة حوثية من دون طيار، كانت في طريقها إلى مدينة أبها، وفق ما أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي في اليمن.

وقال العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف العربي: «إنه في تمام الساعة 12:24 بالتوقيت المحلي، من صباح الجمعة، رصدت منظومة الدفاع الجوي الملكي السعودي، جسمًا غير معرّف باتجاه مناطق سكنية بمدينة أبها، وتم التعامل معه بحسب قواعد الاشتباك وتدميره».

وأضاف: «نتج عن تساقط حطام الجسم على الأعيان المدنية إصابات متوسطة لأربعة أشخاص مدنيين، بالإضافة إلى تأثر بعض المركبات المدنية».

وذكر العقيد المالكي، أنه ومن خلال فحص حطام الجسم من قبل المختصين بقوات التحالف المشتركة، تبين أنها طائرة بدون طيار معادية حوثية، بخصائص ومواصفات إيرانية.

وأكد المتحدث باسم التحالف العربي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف، تحذر وبأشد العبارات الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران، من استهدافها للأعيان المدنية والمدنيين، مُشيراً إلى أن استخدامها لأساليب إرهابية في الهجوم الانتحاري سيكون له وسائل ردع حازمة، وستتخذ قيادة القوات المشتركة كافة الإجراءات الرادعة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، على حد تعبيره.