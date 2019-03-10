مختص بالطيران يحلل لــ«عاجل» الأسباب المرجحة لتحطم الطائرة الإثيوبية

رجح المختص بالطيران حماد السهلي، أن يكون سبب تحطم الطائرة الإثيوبية بوينج 737MAX 800 هو فقدان طاقم الطائرة التحكم فيها في وقت حرج وثوانٍ معدودة لم يستطع الاتصال وشرح نوع المشكلة التي يواجهها.

وأضاف السهلي، لـ «عاجل»، أن السبب المرجح لتحطم الطائرة الإثيوبية، هو نفس ما تعرضت له رحلة خطوط ليون إير الإندونيسية؛ لأنها نفس الطراز ومقارنة بوقت سقوط الطائرتين بعد الإقلاع نجد أن الطائرة الإثيوبية سقطت بعد ست دقائق من إقلاعها، والإندونيسية بعد 13 دقيقة.

وتابع، إن هذا يرجح أنه نفس الخلل الذي تعاني منه طائرة البوينج 737MAX وهو إعطاء بيانات خاطئة بقراءات خاطئة لبرنامج التحكم في الطيران والذي حذرت منه شركة بوينج في نشرتها في 7 نوفمبر وذلك بعد سقوط الطائرة الإندونيسية ويعد هذا التحذير اعترافًا من بوينج بوجود هذا الخلل.

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وأكد المختص بالطيران، أن احتمالًا آخر يتعلق بوزن الطائرة ربما يكون سبب تحطمها، وهو وجود حمولة زائدة لم توضح في كشف الحمولة، أو أن بعض الأحمال لم توضع في أماكنها الصحيحة فالطائرة تعتبر جديدة وتم استلامها من بوينج بتاريخ 30 أكتوبر 2018.

يُشار إلى أن حادث الطائرة الإثيوبية، يتشابه مع آخر مماثل بشأن تحطم طائرة إندونيسية، في أكتوبر الماضي؛ ففي أكتوبر 2018، تحطمت طائرة تابعة لشركة طيران «ليون إير» الإندونيسية في بحر جافا؛ ما أسفر عن مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 189 شخصًا، ولم يتم التوصل لسبب الحادث.

وبعد أربعة أشهر مضت على حادث الطائرة الإندونيسية، سقطت، صباح اليوم الأحد، طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية، التي أقلعت من العاصمة أديس أبابا، وكانت في طريقها إلى كينيا، وعلى متنها 149 راكبًا وطاقم من 8 أفراد، ليلقى جميع من كانوا على متنها مصرعهم.