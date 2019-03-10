مصادر «عاجل»: لا صحة لدمج قطاعات أمنية أو استحداث إدارة جديدة

نفت مصادر «عاجل» صحة التسريبات والأخبار التي أكدت صدور قرار من قبل مدير الأمن العام بدمج قطاعات أمنية واستحداث إدارة جديدة تحت مسمى القوة الخاصة لدوريات الأمن العام.

وقالت المصادر إن الاخبار التي نشرت اليوم، والتي أكدت دمج دوريات الأمن وأمن الطرق ودوريات الشرطة لا أساس لها من الصحة.

ودعت المصادر عبر «عاجل» إلى ضرورة الحصول على المعلومات من مصادرها، محذرًا من تناقل الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وطالب الجميع بتحرّي الدقة قبل تداول أيّ خبر والتأكّد من الجهات المعنية، وعدم نشر مثل هذه الشائعات، التي ربما تطول مروّجها ومتداوليها العقوبات الخاصّة بالجرائم المعلوماتية.