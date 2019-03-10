طالبت بتحرّي الدقة قبل تداول أيّ خبر
نفت مصادر «عاجل» صحة التسريبات والأخبار التي أكدت صدور قرار من قبل مدير الأمن العام بدمج قطاعات أمنية واستحداث إدارة جديدة تحت مسمى القوة الخاصة لدوريات الأمن العام.
وقالت المصادر إن الاخبار التي نشرت اليوم، والتي أكدت دمج دوريات الأمن وأمن الطرق ودوريات الشرطة لا أساس لها من الصحة.
ودعت المصادر عبر «عاجل» إلى ضرورة الحصول على المعلومات من مصادرها، محذرًا من تناقل الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وطالب الجميع بتحرّي الدقة قبل تداول أيّ خبر والتأكّد من الجهات المعنية، وعدم نشر مثل هذه الشائعات، التي ربما تطول مروّجها ومتداوليها العقوبات الخاصّة بالجرائم المعلوماتية.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر «عاجل»: لا صحة لدمج قطاعات أمنية أو استحداث إدارة جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.