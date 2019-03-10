السعودية اليوم / وكيل محافظة الرس يزور مهرجان الزهور بالمحافظة



الرس 03 رجب 1440 هـ الموافق 10 مارس 2019 م واس

زار وكيل محافظة الرس بدر محمد العساف مساء اليوم، فعاليات "الليلة الذهبية" بمهرجان الزهور والبيئة بنسخته الثالثة، الذي نظمته بلدية المحافظة بالتعاون مع لجنة التنمية السياحية، وذلك بمركز الأمير سلطان الحضاري بمحافظة الرس.

واطلع العساف على مشاركة 100 أسرة منتجة، إلى جانب عمل الشباب والفتيات في عربات الأطعمة المتنقلة، البالغ عددها 50 عربة.

من جانبه قدم المدير التنفيذي للمهرجان خليفة الخليفة، شرحًا مفصلًا عن مايحويه المهرجان من فعاليات، تستهوي جميع شرائح المجتمع وتواكب تطلعاتهم، بمشاركة الجهات الحكومية والجمعيات الخيرية والاجتماعية.

// انتهى//

23:39ت م

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