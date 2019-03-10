السعودية اليوم / الجيش اليمني يستهدف تعزيزات لميليشيا الحوثي الإرهابية في الجوف



عدن 03 رجب 1440 هـ الموافق 10 مارس 2019 م واس

شنت وحدات من الجيش اليمني اليوم قصفًا مدفعيًا، استهدف تحركات لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في مديرية خب والشعف شمالي شرق محافظة الجوف.

وقال مصدر عسكري يمني وفقًا لموقع / 21 سبتمبر / الحكومي، إن القصف استهدف تعزيزات لميليشا الحوثي الإرهابية في منطقة وادي خب, وأسفر عن تدمير عدد من الآليات التابعة للمليشيا الإرهابية ، ومصرع وإصابة من كان على متنها.

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23:33ت م

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