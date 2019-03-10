انت الان تتابع تفاصيل خبر صمَت عن اعتقال الناشطات.. "الشريان" يعود لـ"تمكين المرأة" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 10 مارس 2019 10:40 مساءً - أعلنت قناة "SBC" السعودية، اليوم الأحد، عودة برنامج "مع داود" الذي يقدمه الإعلامي السعودي داود الشريان، وذلك بعد إيقافه الأسبوع الماضي؛ بسبب قضايا ناقشها حول هروب الفتيات، والأحياء العشوائية.

ونشر "الشريان"، في صفحة البرنامج الموثقة في "تويتر" مقطع فيديو قال فيه: "تبونا نسكت؟ ما احنا بساكتين (تريدون أن نسكت؟.. نحن لن نسكت)".

وفي الحلقة الأولى بعد عودة البرنامج، ناقش الشريان قضية "تمكين المرأة"، في وقت تواصل سلطات المملكة اعتقال ناشطات سعوديات بسبب تعبيرهن عن آرائهن تجاه قضايا تخص المجتمع السعودي.

وتزامن بث الحلقة مع إعلان حساب "معتقلي الرأي" بأن السلطات السعودية قررت عقد أولى جلسات المحاكمة السرية للناشطة لجين الهذلول سراً، في محكمة الإرهاب "الجزائية المتخصصة".

وعاد الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب البرنامج الذي يقدمه "الشريان" المقرب من العائلة الحاكمة في السعودية، في حين دعم ناشطون عودته نظراً لما يقدمه في "كشف عورة المجتمع".

وجاء التوقُّف المفاجئ قبيل ساعات من بث حلقة الأسبوع الماضي، بحسب ما ذكر موقع "سبق" المحلي، وهو ما أثار جدلاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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وناقش البرنامج، الذي بدأ عرضه مطلع فبراير الماضي، خلال 6 حلقات، قضايا اجتماعية كان أبرزها هروب الفتيات، والأحياء العشوائية، وحلقة عن الأجنبيات المتزوجات من سعوديين، والعكس.

وعلى أثر ذلك طالب نشطاء ومغردون سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي بإقالة الشريان الذي يرأس هيئة الإذاعة والتلفزيون؛ في حين دعم آخرون مناقشة تلك القضايا.

وردَّ "الشريان" على الانتقادات التي وُجِّهت إلى برنامجه الجديد، لافتاً إلى أن الموضوعات التي تناولها، مثل المخدرات وهروب الفتيات، هي محاولة لتسليط الضوء على المشاكل داخل المجتمع.

وقال "الشريان" في لقاء مع برنامج "تفاعلكم" على قناة "العربية"، الأسبوع الماضي، إنَّ عرضه الإبر التي يتعاطاها الشباب بأحد الأحياء عبارة عن تسليط الضوء على وجود خلل من أجل مكافحتها.

وجدير بالذكر أن الإعلامي "الشريان" بدأ بتقديم برنامجه على القناة السعودية بعد تحوّل كثير من المشاهدين السعوديين نحو القنوات العربية والأجنبية.

وتسعى قناة "إس بي سي" لاستعادة الجمهور عن طريق "الشريان" بهذا البرنامج، الذي بدأ أولى حلقاته بمناقشة ظاهرة هروب السعوديات من البلاد نتيجة تطبيق نظام الوصاية عليهن.