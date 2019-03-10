انت الان تتابع تفاصيل خبر السعودية تبدأ محاكمة الهذلول سراً وتمنعها من توكيل محامٍ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 10 مارس 2019 10:40 مساءً - قال حساب "معتقلي الرأي"، مساء الأحد، إن السلطات السعودية قررت عقد أولى جلسات المحاكمة السرية للناشطة لجين الهذلول.

ووفق الحساب الذي يهتم بنشر أخبار معتقلي الرأي بالسعودية، فإنه تقرر محاكمة الهذلول صباح الأربعاء المقبل 13 مارس، وذلك في محكمة الإرهاب "الجزائية المتخصصة".

وقد أكد شقيقها وليد الهذلول أنها مُنعت من توكيل محام يحضر الجلسة ويتولى ملف قضيتها.

في حين قالت شقيقتها علياء إنه "لم يتم تسليمها صحيفة الدعوى ضدها حتى الآن (لائحة التهم). وليس لديها محامٍ".

Advertisements

والهذلول اعتقلت في مايو الماضي، وهي واحدة من عدة ناشطات سعوديات كن يطالبن بمزيد من الحقوق للمرأة السعودية ومنها قيادة السيارة، التي أقرّتها المملكة العام الماضي.

وتشير التقارير الحقوقية إلى أن المستشار السابق في الديوان الملكي، سعود القحطاني، كان حاضراً إحدى جلسات استجواب الهذلول، وأشرف على تعذيبها بنفسه، وهدّدها بالاغتصاب والقتل وتقطيعها ووضعها في نظام الصرف الصحي، على غرار ما تم خلال تصفية الصحفي جمال خاشقجي.

وشهدت المملكة، خلال العامين الماضيين، أكبر حملة اعتقال طالت المئات من النشطاء والحقوقيين، الذين حاولوا التعبير عن رأيهم الذي يعارض ما تشهده السعودية من تغييرات، وسط مطالبات حقوقية بالكشف عن مصيرهم وتوفير العدالة لهم.

وتعرّض هؤلاء المعتقلون إلى أشد أنواع الانتهاكات الجسدية والمعنوية؛ منها: التعذيب، والحبس الانفرادي، ومنع أفراد عوائلهم من السفر، في حين قُتل نحو 5 منهم داخل السجون، وأُطلق سراح آخرين إثر إصابتهم بأمراض عقلية من شدة تعرضهم للتعذيب، وسط تكتّم شديد من قبل السلطات الحكومية.