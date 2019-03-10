بعد إيداع الدفعة 16 .. حساب المواطن يرد على استفسار بشأن الدعم

2019-03-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

رد حساب متابعات الخليج 365 على مواطن متزوج شكا من إيداع 500 ريال فقط في حسابه، وهو مبلغ أقل من المفترض إيداعه شهريًّا منذ انضمامه إلى البرنامج.

ورد حساب متابعات الخليج 365 على استفسار المتزوج بالقول: إن الدعم يُصرف حسب معايير الاستحقاق، والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب متابعات الخليج 365 بإمكانه استخدام حاسبة الدعم التقديرية على الرابط هنا

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جدير بالذكر أن إجمالي الدفعات منذ انطلاق برنامج حساب متابعات الخليج 365 وحتى الدفعة الحالية بلغ أكثر من 37.3 مليار ريال بينما بلغ مجموع المدفوعات بأثر رجعي لـ16 دفعة أكثر من 308 ملايين ريال، فيما بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق 84% ليصبح عددهم في هذه الدفعة أكثر من 12.5 مليون مستفيد وتابع، حيث تجاوز عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج 2.2 مليون مستفيد بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.7 مليون.

وتحصل 44% من إجمالي المستفيدين على الاستحقاق الكامل في الدفعة الأخيرة من دعم حساب متابعات الخليج 365 بمتوسط دعم بلغ 1000 ريال للأسرة الواحدة.

وكان برنامج حساب متابعات الخليج 365 أودع اليوم الأحد 2.5 مليار ريال لدعم مستفيدي الدفعة الـ16 لشهر مارس من العام الجاري، إذ بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة عن الدفعة السابقة 16.6 مليون ريال.