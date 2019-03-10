شكرا لقرائتكم تنويه من المدني: فرضية لقطار الحرمين غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-03-10 تنويه من المدني: فرضية لقطار الحرمين غدًا متابعات الخليج 365 - جدة أعلن الدفاع المدني، أن مدني جدة سينفذ يوم غد الاثنين تجربة فرضية لقطار الحرمين. Advertisements وأوضح المدني أن الفرضية سيتم تنفيذها عند الساعة 10 صباحًا في حي النسيم، بمشاركة الجهات ذات العلاقة. ولفت المدني إلى أن الفرضية تأتي ضمن برنامج الخطط الفردية والتدريب على رأس العمل، متمنيةً السلامة للجميع.









Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تنويه من المدني: فرضية لقطار الحرمين غدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.