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ملتقى توعوي لقيادة المرأة للسيارة في الجوف
متابعات الخليج 365 - ميسر البديوي - الجوف
برعايةٍ كريمة من لدن الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أمير منطقة الجوف، انطلقت اليوم فعاليات الملتقى التوعوي الأول لقيادة المرأة للسيارة، تحت شعار (نحو قيادة إيجابية آمنة)، في صالة المعارض المجاورة لمجمع كليات البنات في سكاكا.
وافتتح الفعاليات مدير جامعة الجوف، الدكتور إسماعيل البشري، فيما تستمر فعالياته حتى الخميس المقبل؛ بهدف تعزيز الوعي المعرفي بالسلامة المرورية والقيادة الآمنة والتثقيف بقواعد السلامة المرورية للسيدات اللاتي دخلن مؤخرًا مجال قيادة السيارة بعد أن كان ذلك محظورًا عليهن هذا، وقد تجول البشري في أروقة المعرض واطلع على محتوياته التي نالت استحسان الجميع.
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