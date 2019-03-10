الان تتابع غدا.. انطلاق أول أيام مؤتمر السلامة المرورية بالرياض والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 27 دقيقة - 10:54 م, 10 مارس 2019 م التعليقات: 0 ينطلق غدا الاثنين 11 مارس أول أيام مؤتمر السلامة المرورية بمدينة الرياض، برعاية صاحب السمو الملكي عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز.

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