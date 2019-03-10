استعلام عن نقل كفالة عامل وافد برقم الحدود أو برقم الإقامة من خلال موقع مكتب العمل السعودي

وزارة العمل السعودي وفرت خدمة استعلام عن نقل كفالة عامل وافد حتي يستطيع أي عامل وافد نقل خدماته من منشأة إلي اخري بكل سهولة، ولكن وضعت الوزارة بعض الشروط من اجل تقديم طلب نقل الكفالة هذا ما سوف نقوم بتوضيحه أمام جميع متابعينا من داخل المملكة العربية السعودية، وذلك لكي يستطيع الجميع نقل كفالة صاحب عمل إلي اخر بشكل قانوني ورسمي فرجاء تابعونا.

لكي يتأكد أي مقيم أو وافد من أتمام خطوات استعلام عن نقل كفالة عامل وافد في الجوازات يلزم عليه باستخراج الإقامة من وزارة الداخلية السعودية من خلال قطاع الجوازات والذي من خاله يمكن للعاملين والموظفين المغتربين الحصول واستلام البطاقة الجديدة وهذا ما يجعلهم يتأكدون من الموافقة على الطلب الخاص بنقل الكفالة من مكتب العمل السعودي.

استعلام عن نقل كفالة عامل وافد

نرفق لكم رابط بوابة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الإلكترونية من اجل الدخول علي قسم الخدمات الإلكترونية لكي يستطيع أي مغترب أو مقيم الاستعلام عن نقل كفالة عامل وافد، وذلك عن طريق اختيار اسم ألمنشأة الجديدة لكي يتنقل إلي الكفيل الجديد من ثم سيقوم صاحب العمل الحالي بالموافقة علي طلب النقل بشكل إلكتروني دون الحاجة للذهاب إلي مقار مكتب العمل المنتشرة بالمملكة العربية السعودية.

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أوضحنا لكم طريقة الاستعلام عن كيفية نقل كفالة عامل وافد برقم الإقامة أو برقم الحدود أو برقم الجواز بالصور السابقة، حيث يقوم المستعلم باتباع الخطوات المصورة لكم بعالية من ثم يتم التأكد من الموافقة على طلب نقل كفالة والاطلاع علي البيانات كاملة الخاصة بالعامل وأخيرا سوف تتعرف علي الطلب إذا ما كان تمت الموافقة على الطلب أو الرفض.