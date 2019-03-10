شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية خميس مشيط تكلّف سيدتين في مناصب قيادية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها) أصدر رئيس بلدية محافظة خميس مشيط الدكتور مسفر أحمد الوادعي، قراراً يقضي بتكليف ميعاد عبدالله محمد، مديراً لإدارة التطوير الإداري وتكليف سعاد محمد عسيري، مديراً لإدارة الاتصالات الإدارية. ويأتي ذلك ضمن الخطة المستقبلية لتطوير العمل في البلدية والفروع التابعة لها تحقيقا لرؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى إشراك العنصر النسائي في تولي المناصب القيادية، لما يتمتعن به من قدرات وإمكانات تؤهلهن إلى إنجاز العمل بدقة وتميز.



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