شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة المدينة⁩: ضبطية «التمر المجروش» منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة)

أكدت أمانة منطقة المدينة المنورة، سلامة ضبطية «التمر المجروش» الذي ظهر في مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي ولا توجد عليه بطاقة التعبئة ولا مصدر التصنيع ولا تاريخ الإنتاج، عقب إخضاع عينات منه للاختبارات والفحوصات المخبرية حرصا منها على سلامة الأغذية المقدمة للمواطنين والمقيمين والزوار، والقيام بالمهام المناطة بها على أكمل وجه.

وأصدرت الأمانة بيانا إلحاقيا آخر صدر بتاريخ 28/6/1440هـ حول المقطع المتداول، أوضحت فيه أنها أخضعت العينات مدار البحث لأربعة اختبارات تحليلية: (فيزيائية، كيميائية، مايكرو بيولوجية، وفحص مبيدات) وجاءت نتائجها جميعاً (سليمة)، وبذلك تأكد للأمانة سلامة تلك الضبطية من التمور.

وأشارت إلى أنه اتضح عدم سلامة بعض المعروضات في المنشأة أثناء الضبط، ووجود منتجات منتهية الصلاحية، ومواد مجهولة المصدر، وانتهاء رخصة المنشأة، وعدم وجود شهادة صحية لدى العامل، فضلا عن عدم اتباع التعليمات والاشتراطات في تحديد الاسم التجاري وتاريخ المنتج وصلاحيته لتوضيح الجهة المصنعة حتى يتم التأكد من عدم خضوع هذا المنتج أثناء التصنيع والتعبئة لإضافة مواد أخرى أو ألوان صناعية تغير في اللون أو الطعم. كل ذلك استلزم اتخاذ إجراءات احترازية للتأكد من سلامة عبوات التمر المجروش وخلوها من ألوان صناعية، أو نكهات كيميائية، أو سكريات صناعية محظورة.