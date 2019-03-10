شكرا لقرائتكم خبر عن المكتبة الرقمية تطلق 8 ملتقيات علمية خلال 2019 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الغامدي (الرياض) @_aalgjamdi

في إطار سعي المكتبة الرقمية السعودية المستمر لنشر المعرفة وتذليل كافة الصعوبات التي تواجه الباحثين للاستفادة من مصادر المعلومات الإلكترونية، تطلق إدارة التدريب والوعي المعلوماتي بالمكتبة الرقمية السعودية عدداً من الملتقيات العلمية المتخصصة في مقرها الرئيسي بمدينة الرياض وذلك بالتعاون مع دور النشر العالمية التي تشترك بها المكتبة.

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وأوضح المستشار بوزارة التعليم والمشرف العام على المكتبة الرقمية السعودية الدكتور سعود بن موسى الصلاحي أن الملتقيات العلمية التي تقدمها المكتبة تأتي ضمن مجموعة من البرامج التي تهدف إلى زيادة الوعي المعلوماتي والانتشار المعرفي والبحث في البيئة الرقمية وآلية الاستخدام لبوابة المكتبة الرقمية.

كما أنها تسلط الضوء على عدد من المواضيع ذات الأهمية القصوى للباحث كحقوق الملكية الفكرية وآلية النشر العلمي في المجلات العلمية المحكمة.

ونوه مدير إدارة التدريب والوعي المعلوماتي طلال الجلفان أنه بالإمكان حضور هذه الملتقيات عبر المنصة الإلكترونية للمكتبة الرقمية السعودية (مارس)، لتوسيع الاستفادة من هذه الملتقيات واستثمار وجود الناشر الدولي من خلال الرابط التالي: https://sdl.edu.sa/training/E-Training.aspx.