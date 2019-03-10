شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يفتتح 3 مشاريع تنموية بـ426 مليون ريال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد البلاهدي (الدمام) تصوير: سامي الغامدي

افتتح أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز اليوم (الأحد)، مشروع نفق تقاطع طريق الأمير محمد بن فهد مع تقاطع شارع الخليفة علي بن أبي طالب، ومشروع جسر الأمير نايف مع طريق الخليفة علي بن أبي طالب، وجسر تقاطع طريق الملك عبد العزيزمع شارع ٢٨ بالدمام، بقيمة إجمالية تجاوزت الـ 426 مليون ريال، بحضور أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، وعدد من مسؤولي أمانة المنطقة.

وعند وصول أمير الشرقية لموقع الحفل اطلع على تفاصيل المشاريع الثلاثة ثم أعلن عبر الدائرة التلفزيونية بدء الحركة في المشاريع قائلا «بسم الله وعلى بركة الله نعلن افتتاح المشروع».

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وقدم أمير المنطقة شكره وتقديره للمواطنين كافة الذين تعاونوا مع أمانة المنطقة الشرقية وإدارة الطرق لتنفيذ مثل هذه المشروعات الحيوية، التي جعلت من المنطقة مضرب مثل في غرس روح التعاون والعطاء لخدمة التنمية والبناء والتطور المستمر، سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان والنماء الدائم.

من جانبه ثمن المهندس الجبير رعاية أمير المنطقة الشرقية، تدشين هذه المشروعات الحيوية في مدينة الدمام، مؤكدًا أهميتها باعتبارها مداخل رئيسة في الدمام، وسيكون لها الأثر البالغ في تطوير المنطقة المحيطة لهذه المشاريع ومساهمتها في فك الاختناقات المرورية، وتحسين مداخل المدن، وذلك ضمن خطة الأمانة في تنفيذ مشروعات حيوية مهمة في كل مدن ومحافظات المنطقة الشرقية.

ونوه أمين المنطقة الشرقية بالدعم غير المحدود والمتابعة المستمرة من قبل أمير المنطقة ونائبه، وحرصهما الدائم على متابعة المشروعات التنموية المهمة بالمنطقة التي تخدم جميع الأهالي، عاداً افتتاح الأمير سعود بن نايف لهذه المشروعات أكبر دليل على حرصه ومتابعته سير جميع المشروعات الخدمية والتنموية التي تنفذ في المنطقة، وكذلك دعم ومتابعة وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، لجميع المشروعات التنموية والخدمية التي تنفذها الأمانة في المنطقة.