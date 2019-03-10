مدينة الملك فيصل العسكرية 100 وظيفة مهنية.. لتشغيل وصيانة المنشآت العسكرية لأبناء السعودية

بدأت إدارة مدينة الملك فيصل العسكرية في إعلان رسمي يوم الأحد الموافق 2 رجب 1440، يفيد احتياجها إلى من يشغل الوظائف الشاغرة مدينة الملك فيصل العسكرية 100 وظيفة مهنية، لصيانة المنشآت العسكرية بالمنطقة الجنوبية والوظائف لأبناء السعودية من الرجال فقط، وذلك للعمل بمقر الإدارة وجميع فروعها بنظام التعاقد على بند التشغيل والصيانة.

مدينه الملك فيصل العسكرية تُعلن أن العدد المطلوب لهذه الوظائف 100 وظيفة للسعوديين فقط، و هذه الوظائف يمكن التعرف عليها من خلال الدخول على هذا الموقع الإلكتروني الذي يظهر لك المسمى الوظيفي لكل مهنه، والشروط الواجب توافرها والمؤهلات والأوراق المطلوبة وشهادات الخبرة، كما يحدد لك موقع العمل والمهن المطلوبة.

مدينة الملك فيصل العسكرية

يبدأ التقديم لهذه الوظائف اعتباراً من يوم السبت الموافق 2 رجب 1440 ولمدة خمسة أيام متتالية، من الساعة الثامنة صباحاً وإلى الساعة الرابعة عصراً، عبر الموقع الإلكتروني للتقديم وهذا الموقع أيضاً يوضح لك المهن المطلوبة والعدد المطلوب لكل وظيفة، ولن يتم إحضار أي مستندات إلا بعد إرسال رسالة تفيد بالتقدم للاختبارات.

الشروط الواجب توافرها