، جرائم الحوثيين بحق أهالي حجور.. إعدامات ميدانية وتفجير 1800 منزل وتهجير الآلاف ،

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كشف "سبتمبر نت" عن جرائم الحرب، التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الانقلابية بحق أبناء قبائل مديريات حجور شمالي محافظة حجة، شمالي غرب البلاد.
وأفاد الموقع التابع للجيش الوطني اليمني بأنه حسب إحصائية أولية بجرائم وانتهاكات ميليشيا الحوثي الإرهابية في حجور تداولها ناشطون محليون، شملت مقتل وإصابة ما يقارب من 250 مواطناً بينهم نساء وأطفال، وتفجير وقصف ما يقارب من 1800 منزل سكني، وتهجير ما يقارب من 4760 مواطناً، وتعطيل ما يقارب من 23 مركزاً صحياً عن العمل وتحويل البعض منها إلى سجون ومعتقلات، وتضرر ما يقارب من 270 مزرعة، وإحراق 27 شاحنة تحمل صهاريج لنقل الماء.
وذكر "سبتمبر نت" أن ميليشيا الحوثي نفذت عمليات إعدام جماعية بحق المواطنين، منها إعدام الشيخ القبلي محمد العمري وعدد من أولاده أمام أسرته في مشهد إرهابي مروع، كونه من الزعامات القبلية في حجور المناهضة لها.
ونقل عن مصادر متطابقة أن ميليشيا الحوثي الإجرامية أعدمت أيضاً خمسة من أبناء القبائل كانت قد اختطفتهم من منزل القيادي في مقاومة حجور أمين عبد الله النشمة في منطقة العبيسة، قبل تفجيره مع عدد من المنازل، كما أعدمت المواطن محمد حمید النمشة وزوجته بإطلاق الرصاص الحي عليهما بشكل مباشر بعد اقتحام منزلهما.
وبينت المصادر ذاتها أن المتمردين الحوثيين فخخوا عشرات المنازل في مناطق العبيسة تمهيداً لتفجيرها، بعد أن فجروا منازل كل من أحمد صغير النمشة، وحمدي مغثي النمشة، ومحمد أحمد حميد النمشة، وعبد الخالق النمشة، والشيخ زيد عمير.
جرائم الحوثيين بحق أهالي حجور.. إعدامات ميدانية وتفجير 1800 منزل وتهجير الآلافصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-10
كشف "سبتمبر نت" عن جرائم الحرب، التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الانقلابية بحق أبناء قبائل مديريات حجور شمالي محافظة حجة، شمالي غرب البلاد.
وأفاد الموقع التابع للجيش الوطني اليمني بأنه حسب إحصائية أولية بجرائم وانتهاكات ميليشيا الحوثي الإرهابية في حجور تداولها ناشطون محليون، شملت مقتل وإصابة ما يقارب من 250 مواطناً بينهم نساء وأطفال، وتفجير وقصف ما يقارب من 1800 منزل سكني، وتهجير ما يقارب من 4760 مواطناً، وتعطيل ما يقارب من 23 مركزاً صحياً عن العمل وتحويل البعض منها إلى سجون ومعتقلات، وتضرر ما يقارب من 270 مزرعة، وإحراق 27 شاحنة تحمل صهاريج لنقل الماء.
وذكر "سبتمبر نت" أن ميليشيا الحوثي نفذت عمليات إعدام جماعية بحق المواطنين، منها إعدام الشيخ القبلي محمد العمري وعدد من أولاده أمام أسرته في مشهد إرهابي مروع، كونه من الزعامات القبلية في حجور المناهضة لها.
ونقل عن مصادر متطابقة أن ميليشيا الحوثي الإجرامية أعدمت أيضاً خمسة من أبناء القبائل كانت قد اختطفتهم من منزل القيادي في مقاومة حجور أمين عبد الله النشمة في منطقة العبيسة، قبل تفجيره مع عدد من المنازل، كما أعدمت المواطن محمد حمید النمشة وزوجته بإطلاق الرصاص الحي عليهما بشكل مباشر بعد اقتحام منزلهما.
وبينت المصادر ذاتها أن المتمردين الحوثيين فخخوا عشرات المنازل في مناطق العبيسة تمهيداً لتفجيرها، بعد أن فجروا منازل كل من أحمد صغير النمشة، وحمدي مغثي النمشة، ومحمد أحمد حميد النمشة، وعبد الخالق النمشة، والشيخ زيد عمير.
10 مارس 2019 - 3 رجب 1440
10:49 PM
حولوا المراكز الصحية إلى سجون
كشف "سبتمبر نت" عن جرائم الحرب، التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الانقلابية بحق أبناء قبائل مديريات حجور شمالي محافظة حجة، شمالي غرب البلاد.
وأفاد الموقع التابع للجيش الوطني اليمني بأنه حسب إحصائية أولية بجرائم وانتهاكات ميليشيا الحوثي الإرهابية في حجور تداولها ناشطون محليون، شملت مقتل وإصابة ما يقارب من 250 مواطناً بينهم نساء وأطفال، وتفجير وقصف ما يقارب من 1800 منزل سكني، وتهجير ما يقارب من 4760 مواطناً، وتعطيل ما يقارب من 23 مركزاً صحياً عن العمل وتحويل البعض منها إلى سجون ومعتقلات، وتضرر ما يقارب من 270 مزرعة، وإحراق 27 شاحنة تحمل صهاريج لنقل الماء.
وذكر "سبتمبر نت" أن ميليشيا الحوثي نفذت عمليات إعدام جماعية بحق المواطنين، منها إعدام الشيخ القبلي محمد العمري وعدد من أولاده أمام أسرته في مشهد إرهابي مروع، كونه من الزعامات القبلية في حجور المناهضة لها.
ونقل عن مصادر متطابقة أن ميليشيا الحوثي الإجرامية أعدمت أيضاً خمسة من أبناء القبائل كانت قد اختطفتهم من منزل القيادي في مقاومة حجور أمين عبد الله النشمة في منطقة العبيسة، قبل تفجيره مع عدد من المنازل، كما أعدمت المواطن محمد حمید النمشة وزوجته بإطلاق الرصاص الحي عليهما بشكل مباشر بعد اقتحام منزلهما.
وبينت المصادر ذاتها أن المتمردين الحوثيين فخخوا عشرات المنازل في مناطق العبيسة تمهيداً لتفجيرها، بعد أن فجروا منازل كل من أحمد صغير النمشة، وحمدي مغثي النمشة، ومحمد أحمد حميد النمشة، وعبد الخالق النمشة، والشيخ زيد عمير.
، جرائم الحوثيين بحق أهالي حجور.. إعدامات ميدانية وتفجير 1800 منزل وتهجير الآلاف ،
المصدر : الخليج 365
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