، الجيش اليمني يقضي على 7 حوثيين في كمين بالبقع ،

محمد بن مسعود - الدمام - أفشل تسللهم وطارد بقيتهم

قتل سبعة من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم (الأحد)، في كمين نفذته قوات الجيش الوطني في جبهة البقع شرقي محافظة صعدة.



وأوضح قائد اللواء 126 مهام اقتحامات العميد عبداللطيف الضبياني لـ"سبتمبر نت"، أن قوات الجيش نصبت كمينًا لعناصر من الميليشيا حاولوا التسلل فجرًا، باتجاه موقع البتيرا، الذي حرره الجيش قبل أيام.



وأضاف أن الكمين أسفر عن مقتل سبعة متمردين وإصابة آخرين، فيما لاذ البقية بالفرار.



وذكر "الضبياني" أن قوات الجيش لاحقت العناصر الفارّة، وسيطرت على عدد من التباب المجاورة.