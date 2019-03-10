، الفيحاء يحتج رسميًا على مشاركة ناصر الشمراني مع الاتحاد ،

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محمد بن مسعود - الدمام - رفع مجلس إدارة نادي الفيحاء برئاسة سعود بن عبدالله الشلهوب اليوم الأحد مذكرة احتجاج رسمية للاتحاد السعودي لكرة القدم وذلك ضمن الفترة الزمنية التي نص عليها النظام، حيث تم تقديم نموذج الاحتجاج بعد نهاية المباراة رسميًا للمراقب، مما يسمح بتقديم مذكرة الاحتجاج المفصلة خلال 48 ساعة من انتهاء المباراة.
وقد اشتملت المذكرة على المواد القانونية التي استند إليها في الاحتجاج على إدراج اسم لاعب نادي الاتحاد ناصر الشمراني في قائمة المباراة التي جمعت الفيحاء والاتحاد ضمن الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم الجمعة الماضي بجدة.
وشدد مجلس الإدارة على صحة الموقف القانوني الذي تم بناء عليه تقديم هذا الاحتجاج وأن المجلس يسعى للمحافظة على حقوق النادي ولن يألوا جهدًا في سبيل تحقيق ذلك.
الفيحاء يحتج رسميًا على مشاركة ناصر الشمراني مع الاتحادصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-10
رفع مجلس إدارة نادي الفيحاء برئاسة سعود بن عبدالله الشلهوب اليوم الأحد مذكرة احتجاج رسمية للاتحاد السعودي لكرة القدم وذلك ضمن الفترة الزمنية التي نص عليها النظام، حيث تم تقديم نموذج الاحتجاج بعد نهاية المباراة رسميًا للمراقب، مما يسمح بتقديم مذكرة الاحتجاج المفصلة خلال 48 ساعة من انتهاء المباراة.
وقد اشتملت المذكرة على المواد القانونية التي استند إليها في الاحتجاج على إدراج اسم لاعب نادي الاتحاد ناصر الشمراني في قائمة المباراة التي جمعت الفيحاء والاتحاد ضمن الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم الجمعة الماضي بجدة.
وشدد مجلس الإدارة على صحة الموقف القانوني الذي تم بناء عليه تقديم هذا الاحتجاج وأن المجلس يسعى للمحافظة على حقوق النادي ولن يألوا جهدًا في سبيل تحقيق ذلك.
10 مارس 2019 - 3 رجب 1440
10:45 PM
رفع مجلس إدارة نادي الفيحاء برئاسة سعود بن عبدالله الشلهوب اليوم الأحد مذكرة احتجاج رسمية للاتحاد السعودي لكرة القدم وذلك ضمن الفترة الزمنية التي نص عليها النظام، حيث تم تقديم نموذج الاحتجاج بعد نهاية المباراة رسميًا للمراقب، مما يسمح بتقديم مذكرة الاحتجاج المفصلة خلال 48 ساعة من انتهاء المباراة.
وقد اشتملت المذكرة على المواد القانونية التي استند إليها في الاحتجاج على إدراج اسم لاعب نادي الاتحاد ناصر الشمراني في قائمة المباراة التي جمعت الفيحاء والاتحاد ضمن الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم الجمعة الماضي بجدة.
وشدد مجلس الإدارة على صحة الموقف القانوني الذي تم بناء عليه تقديم هذا الاحتجاج وأن المجلس يسعى للمحافظة على حقوق النادي ولن يألوا جهدًا في سبيل تحقيق ذلك.
، الفيحاء يحتج رسميًا على مشاركة ناصر الشمراني مع الاتحاد ،
المصدر : الخليج 365
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