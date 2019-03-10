، السفير السعودي في إثيوبيا لـ"الخليج 365": مواطن سعودي بين ضحايا الطائرة المنكوبة ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: نتواصل مع السلطات المعنية وننتظر انتهاء التحقيقات

أكد السفير السعودي بإثيوبيا عبدالله العرجاني، أن من بين ضحايا الطائرة المنكوبة مواطنًا سعوديًا، مشيرًا إلى أنهم في تواصل مستمر مع السلطات الإثيوبية لإنهاء الإجراءات الرسمية.

وقال في اتصال هاتفي مع "الخليج 365": "من بين الضحايا مواطن سعودي ونحن نتواصل مع السلطات هناك ومع الخطوط الإثيوبية، كذلك تواصل معنا ذوي المتوفى وننتظر انتهاء التحقيقات، فالجثث كثيرة والتحقيقات مستمرة وفي حال انتهت سنشرع بعملية نقل الجثة فورًا حسب رغبة ذويه".

وأعلنت هيئة الإذاعة الإثيوبية، اليوم، أنه لا ناجين من تحطم طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية؛ كاشفة أن مواطنين من 33 دولة كانوا على متن الطائرة المنكوبة.

وكان المتحدث باسم الخطوط الجوية الإثيوبية قد أعلن، الأحد، سقوط طائرة كانت في طريقها إلى كينيا، وعلى متنها 149 راكبًا وطاقم من 8 أفراد.

وقالت تقارير إعلامية محلية إن الطائرة الإثيوبية، من طراز بوينج 737 - 800 ماكس، كانت في طريقها إلى العاصمة الكينية نيروبي.