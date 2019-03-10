، السفير السعودي في إثيوبيا لـ"الخليج 365": مواطن سعودي بين ضحايا الطائرة المنكوبة ،

- 1/2
- 2/2
أكد السفير السعودي بإثيوبيا عبدالله العرجاني، أن من بين ضحايا الطائرة المنكوبة مواطنًا سعوديًا، مشيرًا إلى أنهم في تواصل مستمر مع السلطات الإثيوبية لإنهاء الإجراءات الرسمية.
وقال في اتصال هاتفي مع "الخليج 365": "من بين الضحايا مواطن سعودي ونحن نتواصل مع السلطات هناك ومع الخطوط الإثيوبية، كذلك تواصل معنا ذوي المتوفى وننتظر انتهاء التحقيقات، فالجثث كثيرة والتحقيقات مستمرة وفي حال انتهت سنشرع بعملية نقل الجثة فورًا حسب رغبة ذويه".
وأعلنت هيئة الإذاعة الإثيوبية، اليوم، أنه لا ناجين من تحطم طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية؛ كاشفة أن مواطنين من 33 دولة كانوا على متن الطائرة المنكوبة.
وكان المتحدث باسم الخطوط الجوية الإثيوبية قد أعلن، الأحد، سقوط طائرة كانت في طريقها إلى كينيا، وعلى متنها 149 راكبًا وطاقم من 8 أفراد.
وقالت تقارير إعلامية محلية إن الطائرة الإثيوبية، من طراز بوينج 737 - 800 ماكس، كانت في طريقها إلى العاصمة الكينية نيروبي.
السفير السعودي في إثيوبيا لـ"الخليج 365": مواطن سعودي بين ضحايا الطائرة المنكوبةبدر العتيبي الخليج 365 2019-03-10
أكد السفير السعودي بإثيوبيا عبدالله العرجاني، أن من بين ضحايا الطائرة المنكوبة مواطنًا سعوديًا، مشيرًا إلى أنهم في تواصل مستمر مع السلطات الإثيوبية لإنهاء الإجراءات الرسمية.
وقال في اتصال هاتفي مع "الخليج 365": "من بين الضحايا مواطن سعودي ونحن نتواصل مع السلطات هناك ومع الخطوط الإثيوبية، كذلك تواصل معنا ذوي المتوفى وننتظر انتهاء التحقيقات، فالجثث كثيرة والتحقيقات مستمرة وفي حال انتهت سنشرع بعملية نقل الجثة فورًا حسب رغبة ذويه".
وأعلنت هيئة الإذاعة الإثيوبية، اليوم، أنه لا ناجين من تحطم طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية؛ كاشفة أن مواطنين من 33 دولة كانوا على متن الطائرة المنكوبة.
وكان المتحدث باسم الخطوط الجوية الإثيوبية قد أعلن، الأحد، سقوط طائرة كانت في طريقها إلى كينيا، وعلى متنها 149 راكبًا وطاقم من 8 أفراد.
وقالت تقارير إعلامية محلية إن الطائرة الإثيوبية، من طراز بوينج 737 - 800 ماكس، كانت في طريقها إلى العاصمة الكينية نيروبي.
10 مارس 2019 - 3 رجب 1440
09:57 PM
قال: نتواصل مع السلطات المعنية وننتظر انتهاء التحقيقات
أكد السفير السعودي بإثيوبيا عبدالله العرجاني، أن من بين ضحايا الطائرة المنكوبة مواطنًا سعوديًا، مشيرًا إلى أنهم في تواصل مستمر مع السلطات الإثيوبية لإنهاء الإجراءات الرسمية.
وقال في اتصال هاتفي مع "الخليج 365": "من بين الضحايا مواطن سعودي ونحن نتواصل مع السلطات هناك ومع الخطوط الإثيوبية، كذلك تواصل معنا ذوي المتوفى وننتظر انتهاء التحقيقات، فالجثث كثيرة والتحقيقات مستمرة وفي حال انتهت سنشرع بعملية نقل الجثة فورًا حسب رغبة ذويه".
وأعلنت هيئة الإذاعة الإثيوبية، اليوم، أنه لا ناجين من تحطم طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية؛ كاشفة أن مواطنين من 33 دولة كانوا على متن الطائرة المنكوبة.
وكان المتحدث باسم الخطوط الجوية الإثيوبية قد أعلن، الأحد، سقوط طائرة كانت في طريقها إلى كينيا، وعلى متنها 149 راكبًا وطاقم من 8 أفراد.
وقالت تقارير إعلامية محلية إن الطائرة الإثيوبية، من طراز بوينج 737 - 800 ماكس، كانت في طريقها إلى العاصمة الكينية نيروبي.
، السفير السعودي في إثيوبيا لـ"الخليج 365": مواطن سعودي بين ضحايا الطائرة المنكوبة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر السفير السعودي في إثيوبيا لـ"الخليج 365": مواطن سعودي بين ضحايا الطائرة المنكوبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.