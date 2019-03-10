، الهلال يرفع مذكرة احتجاج على مشاركة  محمد القرني مع الوحدة ،

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محمد بن مسعود - الدمام - رفع مجلس إدارة نادي الهلال مذكرة احتجاج تفصيلية للاتحاد السعودي لكرة القدم على مشاركة لاعب الوحدة محمد القرني في المباراة التي جمعت الهلال بالوحدة، مساء يوم أمس الأول، ضمن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .
حيث وضحت من خلالها المواد النظامية التي استندت عليها في الاحتجاج على مشاركة "القرني"؛ وذلك بعد أن قدمت الإدارة نموذج الاحتجاج بعد المباراة مباشرة، والذي يتيح إمكانية تقديم مذكرة الاحتجاج التفصيلية خلال 48 ساعة بعد المباراة.
وأكد مجلس الإدارة على ثقته في صحة الموقف القانوني للاحتجاج، مشدداً على أنه لن يدخر جهدا في السعي نحو الحفاظ على حقوق النادي وفق ما تكفله الأنظمة والقوانين.
الهلال يرفع مذكرة احتجاج على مشاركة محمد القرني مع الوحدةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-10
رفع مجلس إدارة نادي الهلال مذكرة احتجاج تفصيلية للاتحاد السعودي لكرة القدم على مشاركة لاعب الوحدة محمد القرني في المباراة التي جمعت الهلال بالوحدة، مساء يوم أمس الأول، ضمن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .
حيث وضحت من خلالها المواد النظامية التي استندت عليها في الاحتجاج على مشاركة "القرني"؛ وذلك بعد أن قدمت الإدارة نموذج الاحتجاج بعد المباراة مباشرة، والذي يتيح إمكانية تقديم مذكرة الاحتجاج التفصيلية خلال 48 ساعة بعد المباراة.
وأكد مجلس الإدارة على ثقته في صحة الموقف القانوني للاحتجاج، مشدداً على أنه لن يدخر جهدا في السعي نحو الحفاظ على حقوق النادي وفق ما تكفله الأنظمة والقوانين.
10 مارس 2019 - 3 رجب 1440
09:56 PM
رفع مجلس إدارة نادي الهلال مذكرة احتجاج تفصيلية للاتحاد السعودي لكرة القدم على مشاركة لاعب الوحدة محمد القرني في المباراة التي جمعت الهلال بالوحدة، مساء يوم أمس الأول، ضمن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .
حيث وضحت من خلالها المواد النظامية التي استندت عليها في الاحتجاج على مشاركة "القرني"؛ وذلك بعد أن قدمت الإدارة نموذج الاحتجاج بعد المباراة مباشرة، والذي يتيح إمكانية تقديم مذكرة الاحتجاج التفصيلية خلال 48 ساعة بعد المباراة.
وأكد مجلس الإدارة على ثقته في صحة الموقف القانوني للاحتجاج، مشدداً على أنه لن يدخر جهدا في السعي نحو الحفاظ على حقوق النادي وفق ما تكفله الأنظمة والقوانين.
، الهلال يرفع مذكرة احتجاج على مشاركة محمد القرني مع الوحدة ،
المصدر : الخليج 365
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