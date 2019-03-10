، أمير القصيم يدشن طريق الملك سعود بعنيزة بتكلفة 350 مليون ريال ،

محمد بن مسعود - الدمام - كرّم المواطنين الذين تنازلوا عن أملاكهم لخدمة المشروع بطول 40 كلم

دشّن أمير القصيم الدكتور فيصل بن مشعل مشروع طريق الملك سعود "الدائري الداخلي الثاني" بمحافظة عنيزة , اليوم الأحد, بتكلفة بلغت 350 مليون ريال، وطول 40 كلم.

وتفصيلاً، جاء ذلك بحضور وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان , وأمين المنطقة المهندس محمد المجلي, ومحافظ عنيزة عبدالرحمن السليم , ومستشار وزير الشؤون البلدية المهندس عبدالعزيز البسام , ووكيل محافظة عنيزة سعد السليم, ورئيس بلدية محافظة عنيزة المهندس خلف العتيبي.

وأزاح أمير القصيم الستار عن المشروع مباركًا وداعيًا المولى أن يكون خادمًا للمواطنين, بعد ذلك اطلع سموه خلال جولة ميدانية على تفاصيل المشروع والمقام بتكلفة إجمالية قدرها 350 مليون ريال وعلى امتداد 40 كيلو مترًا على طريق الملك سعود والرابط بين طريق الملك عبد الله وامتداد طريق خادم الحرمين الشريفين والذي يعد استكمالاً للطريق الدائري الثاني غرب محافظة عنيزة.

وأعرب الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، عن فخره واعتزازه في كل يوم يتم فيه تدشين وافتتاح المشروعات التنموية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ والمتابعة الدقيقة في التنفيذ والتي يقدمها أبناء الوطن المخلصون سواء في وزارة الشؤون البلدية وأمانة المنطقة, وفي وزارة النقل وفرع الوزارة بالمنطقة , وبمحافظة عنيزة.

وقال: لم يأل هؤلاء جهدًا في قيامهم بمهامهم على أكمل وجه وكانوا خير عون لكل مسؤول في تنفيذ مثل هذه الطرق الخادمة لسالكيها.

وأشار إلى أن تدشين هذا المشروع بطول 40 كلم وتكلفة 350 مليون ريال هو منهاج لدعم وعطاء هذه الدولة ـ أيدها لله ـ خدمة لأبنائها ومواصلة للتنمية والعطاء.

وأشاد بما قدمه عددٌ من المواطنين من خلال التنازل عن أملاكهم لخدمة الطريق وسالكيه وتنفيذًا للمشروع، مثمنًا ما يقدمه أبناء الوطن من مبادرات لخدمة وطنهم من خلال تعاونهم مع المسؤولين واصفًا ذلك بأنه يعكس الفخر والاعتزاز.

وأكد أن منطقة القصيم لديها العديد من هذه المشروعات المنفذة والتي قدمت بمبادرات خيرة من أبناء المنطقة الأوفياء ونشكر المواطنين الذين تعاونوا مع البلدية والطرق لتنفيذ هذه المشروعات الحيوية والتي جعلت من المنطقة مضرب مثل في غرس روح التعاون والعطاء لخدمة التنمية والبناء والتطور المستمر.

بعد ذلك، كرّم أمير القصيم عددًا من المواطنين الذين تنازلوا عن ممتلكاتهم خدمة للطريق وسالكيه, وكرّم مستشار وزير الشؤون البلدية المهندس عبدالعزيز البسام بدرع تذكاري بمناسبة انتهاء فترة عمله رئيسًا لبلدية محافظة عنيزة.