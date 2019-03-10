، "الماضي": العرض في الحفل الختامي لأوائل الـ100 ،

محمد بن مسعود - الدمام - بسبب ازدحام فقرات الحفل الختامي العام الحالي

أوضح عضو مجلس إدارة نادي الإبل والمتحدث الرسمي فوزان الماضي أن رئيس مجلس إدارة النادي فهد بن فلاح بن حثلين أصدر قراراً بأن يقتصر العرض في الحفل الختامي في نسخة العام من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل فقط على المنقيات المتوجة بالمركز الأول في منافسات الـ 100 للألوان الأربعة الوضح والمجاهيم والشعل والصفر، والـ50 للوني الشقح والحمر، والتي لا يوجد فيها منافسات في عدد الـ100، عازياً ذلك إلى ازدحام فقرات الحفل الختامي العام الحالي.

وأوضح "الماضي" خلال المؤتمر الصحفي الدوري للمهرجان الذي جمعه بالدكتور ذيب الدوسري عضو لجنة المخالفات والعقوبات، أن حالات العبث بدأت في التلاشي نظير تفهم ملاك الإبل المشاركة للقرارت الأخيرة كإتاحة الكشف الأولي الذي أقره نادي الإبل في نسخة العام الحالي من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.

وأكد "الماضي" أن قرار النادي الأخير قلل من نسبة الانسحابات في الأيام الماضية، موضحاً بأن نادي الإبل يرحب بالانسحاب الرسمي الذي يتم عبر الطرق الرسمية عبر تقديم المستندات الرسمية لأسباب الانسحاب والتوقيع على قرار الانسحاب، مضيفاً بأن الانسحاب الرسمي ليس له توقيت معين وهو متاح منذ إعلان المالك المشاركة حتى قبل دخول منقيته الميدان بساعات، داعياً الملاك إلى الابتعاد عن الانسحاب عبر وسائل الإعلام بطرق تعتبر كتجييش وتأليب ومثلها الانسحابات بعد إعلان النتائج اليومية.

كما أوضح الدكتور ذيب الدوسري عضو لجنة المخالفات والعقوبات أنهم في نادي الإبل يتمنون من الملاك إجراء الفحص الأولي، والذي وفره نادي الإبل بأسعار رمزية لمنقياتهم قبل دخول المنافسة في السنة القادمة خاصةً وأن أغلب حالات العبث تكون لإبل مشتراة من قبل مالكها الذي يصدر ضده القرار.

وأضاف "الدوسري" أنه في الموسم القادم سيكون المالك الذي تثبت ضد إحدى إبله حالة عبث مخير بين أن يشارك بها بعد أن يتأكد اختفاء حالة العبث الموجودة فيها أو أن يستبعدها، مؤكداً أن بعض حالات العبث تختفي خلال سنة أو مدة أقل من ذلك، مضيفاً أن من يشارك بأي من إبله التي ثبت عليها حالة عبث هذا العام لن يفلت من العقوبة في السنة القادمة إن أصر على المشاركة بها ووجد فيها حالة عبث مرة أخرى.

وامتدح "الدوسري" حالتي الانسحاب الرسمية التي تمت هذا العام والتي جاءت بانسيابية من قبل مالكين أحدهما اعتذر لظروفه الخاصة والآخر اعتذر لظروف والدته الصحية، ولقوا شكر إدارة نادي الإبل لاتباعهم الطرق الرسمية وتم قبول انسحابهما.

وأوضح "الدوسري" أن نادي الإبل يتعامل مع المالك المشارك إن ثبت لديه حالة عبث، رافضاً أن يكون هناك ملاحقة من قبل إدارة النادي للبائع الذي باعه الناقة التي ثبت بها حالة عبث، مضيفاً أن ذلك من مهام المشتري إن شاء لاحقه قانونياً أو ترك ذلك، والأمر يعود له عكس النادي الذي يهمه المالك المشارك فقط ويصدر عقوبته ضده إن ثبت لديه حالة عبث كأي منافسة لها قوانين وأنظمة داعياً جميع الملاك إلى ضرورة الفحص الأولي للعبث بعد الشراء مباشرة قبل الدخول في ميدان المنافسات.