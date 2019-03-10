، "قسد" تستأنف هجومها ضد "داعش".. واستهداف مخازن الأسلحة وتمركز الإرهابيين ،

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محمد بن مسعود - الدمام - استأنفت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" هجومها اليوم (الأحد)، على الجيب الأخير لتنظيم "داعش" الإرهابي في شرق سوريا، بعيد إعلانها أن مهلة استسلام مقاتليه قد انتهت.
ونقلت "فراس برس" عن المتحدث باسم "قسد" في دير الزور عدنان عفرين، قوله: "لم نشاهد الأحد أي تحرك لمدنيين في الداخل، لذلك استأنفت قسد العمليات العسكرية ضد التنظيم".
من جهة أخرى أوضح مدير المركز الإعلامي لـ"قسد" مصطفى بالي، أن الهجوم بدأ عند الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي (16,00 ت غ).
وأضاف أن الطيران استهدف مخازن أسلحة، وتمركز الإرهابيين.
وأشار "بالي" إلى "اشتباكات مباشرة وعنيفة بين المقاتلين في محيط المخيم".
ويقتصر وجود التنظيم في الباغوز حاليًا على مخيم عشوائي محاط بأراضٍ زراعية يقع على الضفاف الشرقية لنهر الفرات، وتسيطر "قسد" على جزء صغير منه.
"قسد" تستأنف هجومها ضد "داعش".. واستهداف مخازن الأسلحة وتمركز الإرهابيينصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-10
استأنفت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" هجومها اليوم (الأحد)، على الجيب الأخير لتنظيم "داعش" الإرهابي في شرق سوريا، بعيد إعلانها أن مهلة استسلام مقاتليه قد انتهت.
ونقلت "فراس برس" عن المتحدث باسم "قسد" في دير الزور عدنان عفرين، قوله: "لم نشاهد الأحد أي تحرك لمدنيين في الداخل، لذلك استأنفت قسد العمليات العسكرية ضد التنظيم".
من جهة أخرى أوضح مدير المركز الإعلامي لـ"قسد" مصطفى بالي، أن الهجوم بدأ عند الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي (16,00 ت غ).
وأضاف أن الطيران استهدف مخازن أسلحة، وتمركز الإرهابيين.
وأشار "بالي" إلى "اشتباكات مباشرة وعنيفة بين المقاتلين في محيط المخيم".
ويقتصر وجود التنظيم في الباغوز حاليًا على مخيم عشوائي محاط بأراضٍ زراعية يقع على الضفاف الشرقية لنهر الفرات، وتسيطر "قسد" على جزء صغير منه.
10 مارس 2019 - 3 رجب 1440
09:35 PM
استأنفت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" هجومها اليوم (الأحد)، على الجيب الأخير لتنظيم "داعش" الإرهابي في شرق سوريا، بعيد إعلانها أن مهلة استسلام مقاتليه قد انتهت.
ونقلت "فراس برس" عن المتحدث باسم "قسد" في دير الزور عدنان عفرين، قوله: "لم نشاهد الأحد أي تحرك لمدنيين في الداخل، لذلك استأنفت قسد العمليات العسكرية ضد التنظيم".
من جهة أخرى أوضح مدير المركز الإعلامي لـ"قسد" مصطفى بالي، أن الهجوم بدأ عند الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي (16,00 ت غ).
وأضاف أن الطيران استهدف مخازن أسلحة، وتمركز الإرهابيين.
وأشار "بالي" إلى "اشتباكات مباشرة وعنيفة بين المقاتلين في محيط المخيم".
ويقتصر وجود التنظيم في الباغوز حاليًا على مخيم عشوائي محاط بأراضٍ زراعية يقع على الضفاف الشرقية لنهر الفرات، وتسيطر "قسد" على جزء صغير منه.
، "قسد" تستأنف هجومها ضد "داعش".. واستهداف مخازن الأسلحة وتمركز الإرهابيين ،
المصدر : الخليج 365
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