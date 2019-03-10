، رسالة عجيبة.. الطبيب قتل مريضه من الخوف بعدما أبلغه عبر "الروبوت" بأنه سيموت ،

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في طريقة عجيبة وغريبة أقدم طبيب في ولاية كاليفورنيا على إبلاغ أحد مرضاه بأنه سوف يموت خلال أيام، وذلك عبر رسالة متلفزة حية، عُرضت على شاشة روبوت.
وبحسب الـ"بي بي سي"، فقد تلقى إرنست كوينتانا (78 سنة) الخبر في مركز طبي بفيرمونت في ولاية كاليفورنيا الأمريكية عندما ظهر الطبيب أمامه على شاشة روبوت؛ ليخبره بأنه سوف يموت خلال أيام قليلة.
بينما قال صديق لأسرة المريض على وسائل التواصل الاجتماعي: "هذه ليست الطريقة التي يمكن أن تُظهر للمريض التقدير والتعاطف".
بدورها، قالت المستشفى إنها تأسف "لتقصيرها" في أن ترقى إلى مستوى تطلعات أسرة المريض.
وبالفعل، تُوفي كوينتانا في اليوم التالي لتلقيه الرسالة المتلفزة.
رسالة عجيبة.. الطبيب قتل مريضه من الخوف بعدما أبلغه عبر "الروبوت" بأنه سيموتصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-10
في طريقة عجيبة وغريبة أقدم طبيب في ولاية كاليفورنيا على إبلاغ أحد مرضاه بأنه سوف يموت خلال أيام، وذلك عبر رسالة متلفزة حية، عُرضت على شاشة روبوت.
وبحسب الـ"بي بي سي"، فقد تلقى إرنست كوينتانا (78 سنة) الخبر في مركز طبي بفيرمونت في ولاية كاليفورنيا الأمريكية عندما ظهر الطبيب أمامه على شاشة روبوت؛ ليخبره بأنه سوف يموت خلال أيام قليلة.
بينما قال صديق لأسرة المريض على وسائل التواصل الاجتماعي: "هذه ليست الطريقة التي يمكن أن تُظهر للمريض التقدير والتعاطف".
بدورها، قالت المستشفى إنها تأسف "لتقصيرها" في أن ترقى إلى مستوى تطلعات أسرة المريض.
وبالفعل، تُوفي كوينتانا في اليوم التالي لتلقيه الرسالة المتلفزة.
10 مارس 2019 - 3 رجب 1440
09:25 PM
إدارة المستشفى تأسف "لتقصيرها"
في طريقة عجيبة وغريبة أقدم طبيب في ولاية كاليفورنيا على إبلاغ أحد مرضاه بأنه سوف يموت خلال أيام، وذلك عبر رسالة متلفزة حية، عُرضت على شاشة روبوت.
وبحسب الـ"بي بي سي"، فقد تلقى إرنست كوينتانا (78 سنة) الخبر في مركز طبي بفيرمونت في ولاية كاليفورنيا الأمريكية عندما ظهر الطبيب أمامه على شاشة روبوت؛ ليخبره بأنه سوف يموت خلال أيام قليلة.
بينما قال صديق لأسرة المريض على وسائل التواصل الاجتماعي: "هذه ليست الطريقة التي يمكن أن تُظهر للمريض التقدير والتعاطف".
بدورها، قالت المستشفى إنها تأسف "لتقصيرها" في أن ترقى إلى مستوى تطلعات أسرة المريض.
وبالفعل، تُوفي كوينتانا في اليوم التالي لتلقيه الرسالة المتلفزة.
، رسالة عجيبة.. الطبيب قتل مريضه من الخوف بعدما أبلغه عبر "الروبوت" بأنه سيموت ،
المصدر : الخليج 365
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