إنشاء 12 مرفأ صيد في 6 مناطق تستوعب أكثر من 4 آلاف مركب

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن 12 مشروعًا لإنشاء مرافئ للصيد في ست مناطق تشمل (مكة المكرمة، المنطقة الشرقية، المدينة المنورة، عسير، جازان، تبوك)، بطاقة استيعابية تبلغ أربعة آلاف و527 قاربًا، ضمن مبادرتها لإنشاء وتطوير مرافئ الصيد.

وأوضحت الوزارة أنّ هدف المبادرة زيادة إنتاج المصائد البحرية ورفع عدد الصيادين في المملكة، وتعزيز الأمن الغذائي الوطني، وتطوير جودة المنتجات الغذائية وزيادة الوظائف بالمرافق التابعة للمرافئ كالمطاعم، والمقاهي، والمنتجعات وغيرها، وتوفير وسائل ترفيهية ومراكز سياحية للمواطنين والسياح بالمشاركة مع القطاع الخاص، إضافة إلى توفير ألف و220 فرصة عمل مباشرة.

وأعلنت الوزارة تحفيزها الاستثمار بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في المرافئ البحرية، والتي تسهم في الناتج الإجمالي المحلي، وتقدم قيمةً مضافةً للصيادين السعوديين عن طريق استلام الأسماك وتجهيزها في المطاعم، إلى جانب دور مرافئ الصيد الخدماتية والترفيهية في تنمية اقتصاد المناطق المجاورة والمحيطة بها.

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وأشارت وزارة البيئة والمياه والزراعة، إليها أنّها وفّرت خدمات تطوير البنية التحتية الخدماتية للصيادين، وتوفير كواسر الأمواج، والأرصفة العائمة لرسوّ قوارب الصيد، وتخصيص أماكن لقوارب الاستزراع المائي، وتجهيز مواقع لمحطات الوقود، ومحطات التخزين، وورش الصيانة، ومصانع ثلج التبريد، بالإضافة إلى إنشاء برج مراقبة في كل مرفأ، وتوفير اليد العاملة لتقديم الخدمات في هذه المواقع.

وبيّنت الوزارة تنفيذ ستة مرافئ، هي مرفأ خور فرسان ومرفأ المضايا بمنطقة جازان بطاقة استيعابية تقدر بـ 384 قارب صيد، ومرفآ القطيف والزور بالمنطقة الشرقية بطاقة استيعابية تقدر بعدد 556 قارب صيد صغيرًا و192 قارب صيد كبيرًا، إضافةً إلى مرفأي العزيزية والرايس بمنطقة المدينة المنورة بطاقة استيعابية تقدر بـ 729 قارب صيد.

وأضافت الوزارة أنها تعمل على تنفيذ ستة مرافئ أخرى هي مرفأ الليث بمنطقة مكة المكرمة بطاقة استيعابية تقدر بـ 236 قارب صيد، ومرفأ الخبر بالمنطقة الشرقية بطاقة استيعابية تقدر بـ 202 قارب صيد، ومرفآ أملج والقاد بمنطقة تبوك بطاقة استيعابية تقدر بـألف و250 قارب صيد صغيرا و48 قارب صيد كبيرا، ومرفأ المخرف بمنطقة المدينة المنورة بطاقة استيعابية تقدر بـ 200 قارب، إضافةً إلى مرفأ القحمة بمنطقة عسير بطاقة استيعابية تقدر بـ 192 قاربًا.