العمل توضّح مُدد إجازات عيديّ الفطر والأضحى واليوم الوطني

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن الإجازات الرسمية تشمل إجازة عيد الفطر، وهي أربعة أيام تبدأ من اليوم التالي ليوم 29 من شهر رمضان، حسب تقويم أم القرى.

وأضافت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن إجازة عيد الأضحى، هي أربعة أيام تبدأ من يوم الوقوف بعرفة، أما إجازة اليوم الوطني للمملكة في أول الميزان، ويعوّض عنها بيوم قبله أو بعده إذا وافقت يوم إجازة، أما إذا وقع ضمن إجازة العيدين، فلا يعوّض عنه.

وبشأن الإجازات المتعلقة بالمناسبات الشخصية، جدَّدت وزارة العمل التأكيد على أنه للعامل الحق في إجازة ثلاثة أيام بأجر كامل، في حالة رزقه بمولود جديد، أما إجازة الزواج فهي خمسة أيام، ويحصل العامل على مدة مماثلة في حالة وفاة زوجته أو أحد أصوله أو فروعه.

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كانت اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، التي تم اعتمادها وبدء العمل بها، منحت كل جهة حكومية مسؤولية الإعلان وإدارة عملية شغل الوظائف، عن طريق التعيين أو التعاقد وتنسيقها وتوثيقها، بما يحقق مبدأ الجدارة بين المتقدمين لشغل تلك الوظائف.

وتضمنت اللائحة احتساب غياب الموظف؛ بسبب حدوث كوارث طبيعية تحول دون وصوله مقر عمله، وتترتب عليها خسائر في الأرواح أو الممتلكات غيابًا بعذر مشروع يستحق عنه راتبًا، ولا يُحسم ذلك من رصيد إجازته.

وكانت وزارة الخدمة المدنية، قد أعلنت صدور اللائحة التنفيذية للموارد البشرية، في 14 فبراير الماضي، بعد اعتمادها من اللجنة المُشكَّلة بقرار مجلس الوزراء، القاضي بتشكيل لجنة برئاسة وزير الخدمة المدنية، وعضوية ممثلين من وزارة الخدمة المدنية، ووزارة المالية، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، تتولى البتَّ في اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية والقواعد والأحكام ذات الصلة؛ حيث يكون نفاذ اللائحة المعتمدة بعد 90 يومًا من تاريخ اعتمادها.

وجاءت اللوائح التنفيذية بصيغتها الجديدة؛ كنتيجة نهائية لعديد من المراجعات والدراسات المقارنة، التي تهدف إلى تطوير نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية، بما يتوافق مع المستجدات والمتغيرات الإدارية الحديثة، ويعزز استراتيجية وزارة الخدمة المدنية وأدوارها المستقبلية، من أجل الوصول إلى بنية إدارية سليمة وبيئة عمل محفّزة على الأداء.