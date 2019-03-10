أمير الشرقية: يجب معالجة حالات التكدس ومتابعة ترحيل السجناء المقيمين بشكل آمن

أكد الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، ضرورة معالجة حالات التكدس ومتابعة ترحيل السجناء المقيمين بشكل آمن، وكذلك تهيئة المكان الذي يقيم فيه المحكومون والموقوفون على أن تتوافر فيه كل الشروط التي تضمن للسجين حياة كريمة إنسانيًا واجتماعيًا وأمنيًا.

جاء ذلك خلال استقباله، في مكتبه بالإمارة اليوم الأحد، مدير عام السجون اللواء محمد بن علي الأسمري ومدير سجون المنطقة الشرقية العقيد عبدالله بن علي النفجان وعدد من ضباط السجون.

وأثنى الأمير سعود، على جهود مدير عام السجون وفريق العمل معه، مُتمنيًا لهم التوفيق.

واطلع سموه، خلال اللقاء، على الخطط الاستراتيجية لتطوير السجون في المنطقة، ومتابعة تنفيذها طبقا لمراحلها المختلفة سعيا وراء الارتقاء نحو الأفضل والأصلح ومن بينها معالجة حالات التكدس وآلية ترحيل السجناء المقيمين إلى الإدارة العامة لسجن جدة بالشميسي بمنطقة مكة المكرمة وكذلك متابعة حالات المباني الجديدة ومن بينها إصلاحية الدمام.

كما استعرض سموه وضع «البيت العائلي» في سجن الخبر بحلته الجديدة، الذي يحتوي على سبع شقق فندقية على أرقى مستوى بدأ تشغيلها فعليا اليوم.

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وقدم اللواء الأسمري، شكره لأمير المنطقة الشرقية على حرصه واهتمامه ومتابعته الدقيقة لكل الأمور التي تتعلق بالسجناء والموقوفين وتوجيهاته، بمعالجة أي قصور أو أي ملاحظة في جميع سجون المنطقة.

وأوضح اللواء الأسمري، أنه بناء على توجيهات سموه فقد تم وضع خطة عاجلة لسجون المنطقة الشرقية؛ لمعالجة حالات التكدس ببعض السجون ومنها سجن محافظة القطيف، ونظراً لقدم المبنى فقد تم إنشاء فريق عمل استمر لمدة شهر وعشر أيام تم خلالها عمل خطة استراتيجية عاجلة تمثلت في نقل عدد من السجناء على مستوى المنطقة الشرقية وترحيل المقيمين منهم لسجن الشميسي بعد أن تمت تهيئة المكان لاستيعاب أعداد المرحلين من سجون الشرقية، وبعد استكمال محتوياتهم سيتم ترحليهم مباشرة لتوفر كل الإمكانات المتعلقة بالترحيل في الشميسي.

كما تم الانتهاء من مبنى جديد في سجن الدمام وتم تسكين السجناء السعوديين المنقولين من سجن القطيف إلى هذا المبنى وكذلك نقل إدارة مبنى سجن القطيف إليه ريثما يتم اكتمال المباني الموجودة في القطيف والتي تم إنجاز ما يقارب 80% منها.

وأشار اللواء الأسمري، إلى أنه تمت معالجة وضع المباني غير المستفاد منها في سجن الخبر وتم رفع الطاقة الاستيعابية فيه بنسبة 100% دون الحاجة للبناء ولله الحمد، مضيفًا أنه تم خلال هذا الأسبوع افتتاح البيت العائلي في سجن الخبر والذي سيتيح للسجين مقابلة أسرته.

أما عن الخطة الاستراتيجية القريبة لسجون المنطقة الشرقية، أشار اللواء الأسمري إلى وجود مبنى جديد يحتوي على مكاتب إدارية وبيوت عائلية أنجز منها ما نسبته 71%، ونظرًا لتعثر المبنى فقد تم سحب المشروع من المقاول وسيتم إعادة طرحه عن طريق العروض المباشرة وقد لا يستغرق ثمانية أشهر بإذن الله تعالى.