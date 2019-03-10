سحب رعدية ممطرة ورياح شمالية على عدة مناطق بالمملكة.. الإثنين

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس غد، الإثنين، أن السماء ستكون غائمة جزئيًا، والفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات «جازان، عسير، الباحة، الطائف».

وأشارت هيئة الأرصاد، عبر موقعها الإلكتروني في بيان صادر عنها اليوم الأحد، إلى أن هناك نشاطًا للرياح الشمالية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية لمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وكذلك على أجزاء من منطقة الحدود الشمالية .

وحول حالة البحر الأحمر، قالت إن حركة الرياح السطحية تكون شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 20-45 كم/ساعة، وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-38 كم/ساعة.

ويبلغ ارتفاع الموج بالبحر الأحمر، من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج .

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أما عن الخليج العربي، فأكدت هيئة الأرصاد، أن حركة الرياح السطحية تكون شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

ووفق هيئة الأرصاد، تُسجل مكة المكرمة أعلى درجة حرارة 34 درجة، أما أدنى درجة حرارة فكانت من نصيب طريف بـ4 درجات.

ومن جانبه، توقّع خبير الأرصاد الجوية حسن كراني، أن تعاود الكتلة القطبية التعمّق على فجر الثلاثاء، على مناطق الجوف، حائل، الشمالية الشرقية، الشرقية. مشيرًا إلى عودة الدفء على تلك المناطق يوم الأربعاء.

وقال خبير الأرصاد الجوية -في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»- إن القطاع الغربي للمملكة ودّع صباح اليوم الكتلة الباردة، يليه القطاع الوسطى وجنوبه، ثم الجزء الأوسط والشرقي للشمال مع نشاط للرياح لنهاية الغد.