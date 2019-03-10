السعودية اليوم / عنصران من شرطة الاحتلال يحاولان اقتحام مصلى الرحمة بالأحذية



القدس المحتلة 03 رجب 1440 هـ الموافق 10 مارس 2019 م واس

حاولا اليوم عنصران من شرطة الاحتلال الإسرائيلي اقتحام مصلى الرحمة بأحذيتهما.

وذكرت مصادر فلسطينية وشهود عيان في القدس أن حراس المسجد الأقصى المبارك، منعوا اقتحام عنصرين من شرطة الاحتلال مصلى الرحمة في الجهة الشرقية من المسجد الأقصى بأحذيتهما، وسط استنفار المصلين في المكان.

تجدر الإشارة إلى أن موظفًا بسلطة آثار الاحتلال، برفقة حراسة معززة اقتحم اليوم، مصلى الرحمة في الأقصى، وشرع بأخذ قياسات لباب الرحمة من الداخل؛ في خطوة استفزازية جديدة للمصلين في المسجد .

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21:35ت م

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