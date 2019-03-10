شكرا لقرائتكم خبر عن السفير في إثيوبيا لـ ”الخليج 365”: البحث جارٍ عن جثمان ضحية الطائرة والان نبدء بالتفاصيل
وذكر العرجاني أن المواطن المتوفى كان قد استقل الطائرة المتجهة من الرياض إلى أديس بابا، ثم غيّر الطائرة وقام بالاتجاه إلى نيروبي. وحول السبب لذلك، أشار إلى أن المعلومات التي تم التوصل إليها أن المواطن يعمل في مجال الاستقدام.
ولفت السفير السعودي في إثيوبيا، إلى أن السلطات الأمنية لا تزال تبحث عن الجثة، وذلك لكثرة أعداد الجثث في المكان، مؤكداً اهتمام السفارة ومتابعتها المستمرة، من خلال التواجد في الموقع، والتواصل مع الجهات المعنية لاخذ التفاصيل أولاً بأول.
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