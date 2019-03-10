شكرا لقرائتكم خبر عن زملاء «المطيري» ضحية الطائرة الإثيوبية ينعونه والان نبدء بالتفاصيل

نعى أصحاب مكاتب الاستقدام والعاملين به زميلهم سعد خلف المطيري الذى توفي إثر الحادث الذى تعرضت له الطائرة الاثيوبية اليوم الاحدوهو على متنها فى رحلة عمل .

وكانت "الخطوط الجوية الإثيوبية"، قد أعلنت اليوم الأحد، في بيان رسمي لها أن هناك سعودياً وعدداً من العرب ضمن ضحايا طائرتها المنكوبة التي سقطت عقب إقلاعها من مطار قرب أديس أبابا في طريقها إلى العاصمة الكينية نيروبي.

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وأشار البيان التي حصلت " اليوم "على نسخة منها أن من بين الضحايا 6 مصريين، ومغربيين، وسودانيا، ويمنيا، وصوماليا، وسعودي كما أن غالبية ضحايا الطائرة كينيون، وعددهم 32 راكبا، وباقي الركاب كنديون (18)، وإثيوبيين (9)، إيطاليون أميركيون وصينيون (8 ركاب لكل جنسية)، و7 بريطانيين، ومثلهم فرنسيون، إضافة إلى جنسيات أخرى.

من جانبه أكد لـ "اليوم" مصدر رفيع المستوى في القنصلية الاثيوبية بجدة ضرورة متابعة البيانات التي يتم بثها عن طريق موقع الخطوط الإثيوبية حول أسماء ركاب الطائرة الاثيوبية المنكوبة أمس مشيرا إلى ان القنصلية لم يصلها أي معلومات حول الجنسيات وإنما يتم متابعة بيانات الخطوط الاثيوبية.

وبين المصدر ان المعلومات عن الطائرة المنكوبة يتم الحصول عليها عن طريق موقع الخطوط الاثيوبية التي سارعت في الإعلان عن عدد الركاب والجنسيات التي كانت على متن الطائرة .