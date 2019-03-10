شكرا لقرائتكم خبر عن الملك يرعى انطلاق معرض الرياض للكتاب الأربعاء المقبل والان نبدء بالتفاصيل

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- تنطلق الأربعاء القادم فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب 2019م، تحت عنوان ( الكتاب بوابة المستقبل ) بمشاركة أكثر من 913 داراً للنشر ومؤسسة من 30 دولة عربية وأجنبية, فيما ستحل مملكة البحرين الشقيقة -ضيف شرف- في نسخة المعرض هذا العام.

أوضح ذلك المشرف على وكالة الوزارة للشؤون الثقافية مدير معرض الرياض الدولي للكتاب 2019 عبدالله الكناني خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، مبيناً أن المعرض سيفتح بواباته بمسميات مشاريع رؤية المملكة 2030 بشكلها الجديد ومن خلال مسارات ترددية وتسجيل إلكتروني عبر تطبيق المعرض الذي سيوفر للزائر الوصول إلى المعرض في أقل مدة وأسهل طريقة، حيث سيحظى الزائرون عبر التسجيل الإلكتروني بمزايا داخل المعرض، الذي يقدم خدمات الشاملة لشرائح المجتمع كافة بما في ذلك ذوي الاحتياجات الخاصة.

وبين الكناني أن الأربعاء القادم سيكون مخصصاً للافتتاح الرسمي، في حين يستقبل المعرض زواره الخميس القادم من الساعة العاشرة صباحاً حتى العاشرة مساءً, حيث يقام المعرض بتعاون ومشاركة جميع القطاعات.

Advertisements

وأفاد أن مملكة البحرين -ضيف شرف- نسخة المعرض هذا العام ستشارك بـ 13 فعالية متنوعة.

وبين أنه سيتم خلال هذا العام تكريم عدد من رواد السينما في المملكة, مفيداً أن وزراء الإعلام في الدول العربية قرروا تكريم الدكتور غازي القصيبي -رحمه الله-، من خلال الاحتفاء به، وعقد الندوات التي تناقش سيرته ومؤلفاته، وبالتالي فإن انطلاقة التكريم ستكون من معرض الرياض الدولي للكتاب 2019.

وأوضح أن معرض الرياض الدولي للكتاب استقبل عدداً من طلبات دور النشر للمشاركة في المعرض عبر النظام الإلكتروني، بلغت 1465 داراً للنشر وتوكيل وجهات حكومية وأهلية وجمعيات خيرية، مضيفاً أن الشروط والمعايير انطبقت على 913 داراً للنشر وتوكيل وجهات حكومية وأهلية وجمعيات خيرية، فيما بلغ عدد العارضين والمشاركين 1750 عارضاً ومشاركاً.